Vibonese: un felice ritorno in campo per il difensore Antonio La Gamba

Mentre proseguono gli allenamenti in casa rossoblù in vista della gara di Agrigento, l’occasione è utile per fare il punto con un vibonese doc al debutto in campionato

«Abbiamo fatto una grande prestazione. Non era facile ripartire dopo il ko di Trapani. Il mister ci aveva chiesto di avere un approccio importante alla gara. È stato fondamentale non subire gol e, soprattutto, sbloccare subito la partita»: sono queste le prime dichiarazioni di Antonio La Gamba, vibonese doc, al debutto in campionato domenica scorsa contro il Castrovillari. Per il difensore rossoblù si tratta di un ritorno a casa, dopo alcune avventure fra i Dilettanti. «Ho sposato questo progetto – ci dice – perché da vibonese si avverte il sogno di giocare con questa maglia. Poi ognuno svolge la sua carriera. Ho avuto alcune esperienze altrove, ma quando mi è stato proposto di tornare a Vibo, non ci ho pensato due volte». Da vibonese, Antonio La Gamba avverte un peso maggiore nei confronti della tifoseria, che sta mostrando un certo calore verso la squadra. «Vedere lo stadio pieno e la curva che canta di nuovo, per me è un motivo di orgoglio. Tutti assieme cercheremo di offrire delle prestazioni all’altezza, per cercare di portare sempre più persone allo stadio». Per la Vibonese l’obiettivo adesso è quello di preparare a dovere la prossima gara di Agrigento. «La nostra filosofia è quella di affrontare ogni gara come se fosse l’ultima. Con questa mentalità sono sicuro che andremo lontano. Lavoriamo ogni settimana concentrati sul prossimo obiettivo. Andiamo avanti passo dopo passo e cerchiamo di dare il massimo in ogni partita – conclude Antonio La Gamba – rispondendo alle sollecitazioni del nostro tecnico e dello staff».

