Vibonese-Ragusa, rossoblù imbattuti dopo tre giornate di Serie D: finale 2-0

La Vibonese vince la terza partita di fila. Nel turno infrasettimanale del campionato di Serie D andato in scena oggi allo stadio Luigi Razza si è imposta sul Ragusa con il netto risultato di 2 a 0. Dopo tre partite si ritrova a punteggio pieno in solitaria in vetta alla classifica. Un gol per tempo. Nella prima frazione di gioco, dopo nove minuti, ci pensa capitan Baldan a portare in vantaggio i rossoblù. Poi al 74’ Furina chiude il match segnando la rete del definitivo 2 a 0. Domenica alle 15, i rossoblù di Buscè saranno impegnati in Sicilia in casa del Trapani.

Il tabellino

Vibonese: Del Bello; Staropoli (68′ Divittorio), Baldan, Iuliano, Malara, Convitto (68′ Furina), Onraita, Larosa (52′ Esposito), Gaeta, La Torre, Ciotti.. A disp.: Polidori, Scavone, Castillo, Anzelmo, Lorenzo, Palminteri. All. Buscè.

Ragusa (3-4-2-1): Freddi; Manservigi, Porcaro, Brugaletta; Bamba, Cess (55′ Ejjaki), Garufi, Vitelli; Tuccio (46′ Manfrellotti), Maltese (46′ Gigante); Romano. A disp.: Galletti, Magrì, Guerriero, Cardinale, Di Grazia, Sinatra. All. Ignoffo.

Arbitro: Palma di Napoli (Scala-Pone).

Ammoniti: Manservigi.

I risultati della terza giornata

Castrovillari – Trapani 0-5

Locri – Portici 0-2

Real Casalnuovo – Gioiese 3-1

Sancataldese – Siracusa 1-6

Vibonese – Ragusa 2-0

Canicatti-Licata 1-1

Nuova Igea Virtus-San Luca 0-0

Akragas-S. Agata 1-0

