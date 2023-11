Karate, la sfida delle gemelle Rizzo di Tropea agli “Adidas Open di Campania”

Si è svolta al PalaSele di Eboli la tredicesima edizione degli “Adidas Open di Campania” dove si sono sfidate le due gemelle Fabiola e Fiorella Rizzo. Il torneo, valido per il ranking nazionale, ha registrato ben 1400 atleti e 250 squadre iscritte. La manifestazione è organizzata dal Gsk bracciante di Salerno per le classi d’età Senior, U21, Junior, Cadetti e U14 che hanno gareggiato nel kumite e nel kata individuale. L’evento, targato Fijlkam (Federazione italiana judo lotta karate arti marziali) – la stessa federazione che ha condotto il campione Luigi Busá verso la sua eccezionale vittoria alle Olimpiadi di Tokyo – ha visto tra le protagoniste della giornata le tredicenni di origini tropeane ormai divenute due giovani promesse del karate italiano. Fabiola si è piazzata al quinto posto su 36 atlete provenienti da tutta Italia. Grazie a questa prestazione ha ottenuto il prestigioso titolo di “Atleta di interesse nazionale”, un importante riconoscimento che le permetterà di partecipare ai Seminari nazionali dove verranno selezionati gli atleti che avranno l’opportunità di rappresentare l’Italia nelle competizioni internazionali. Non è la prima volta che una delle gemelle Rizzo si distingue in questa disciplina: l’anno precedente, infatti, Fiorella aveva ottenuto lo stesso risultato e attualmente è già membro del Seminario nazionale.

Le gemelle, figlie del tropeano Pasquale Rizzo, ex atleta di karate e attualmente allenatore, hanno iniziato a praticare questa disciplina fin da piccole, all’interno delle mura domestiche. Dopo un periodo presso la Asd Tropheum Karate di Tropea, hanno proseguito la loro carriera con l’Asd Accademia Karate Lamezia, riuscendo a conquistare prestigiose medaglie in tutta Italia. Quest’anno Fiorella ha conquistato, per la seconda volta consecutiva, il titolo di campionessa regionale della Calabria, sconfiggendo nella finale proprio sua sorella, sotto gli occhi stupiti ed entusiasti del pubblico presente. Il duello tra le due sorelle ha regalato un’emozione unica e rara, mostrando agli appassionati di arti marziali la loro incredibile determinazione e talento. Con pazienza, Fabiola ha avuto la sua rivincita l’anno seguente, affrontando nuovamente la sua gemella nella finale del campionato regionale Sicilia Aics. Con grande astuzia e pianificazione è riuscita a sconfiggere la sorella per 1-0, conquistando la medaglia e dimostrando di non essere da meno in questo duello iniziato nel grembo materno. Il karate, oltre ad essere una nobile e storica disciplina atletica olimpica, rappresenta un modo di vivere, un sistema di valori che le gemelle incarnano con passione e determinazione. Valori di impegno, rispetto, sacrificio, mutuati dalla cultura giapponese alla base di questa disciplina.

