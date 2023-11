La Tonno Callipo conquista la sesta vittoria, sconfitta per 0-3 la New Teosidos

È ormai un monologo vittorioso che si ripete puntualmente quello della Tonno Callipo femminile. Ieri sera sesta vittoria per 3-0 di fila sul campo reggino della New Teosidos, ulteriore dimostrazione della forza di questo gruppo giallorosso. Coach Boschini ha fatto ruotare tutte le ragazze eccezion fatta per la centrale Macedo, per lei turno di riposo. Partenza iniziale con la diagonale Salimbeni-Suelen, libero Darretta che ha giocato solo il primo set, lasciando poi spazio a Martina Landonio gli altri due parziali; in banda Milazzo e Piarulli, al centro Cellamare e appunto Vinci junior. Poi sono entrate Denise Vinci, Fiorini e Scibilia. L’unica in panchina è stata Macedo per un turno di riposo. Più agevoli primo e terzo set per la Tonno Callipo, entrambi chiusi a 12, che evidenziano come la differenza in campo sia stata alquanto netta con le reggine. Il gioco ben variato dalla regista Salimbeni ha fatto registrare una buona intesa tra i vari reparti, gestendo bene le varie situazioni. Squadra giallorossa dunque brillante in tutti i fondamentali ed anche sotto l’aspetto mentale, mai secondario per il tecnico Boschini. È risaputo infatti come il tecnico giallorosso punti, fin dall’inizio del campionato, sulla necessaria concentrazione che deve caratterizzare la squadra ad iniziare dal primo pallone di gioco. Più articolato il secondo set, in cui c’è stata qualche pausa tra le vibonesi e su cui occorre lavorare, specie quando si incontreranno le squadre nella parte alta della classifica. In quel secondo set, vinto comunque 25-18, ne ha approfittato la giovane squadra reggina che è riuscita a realizzare qualche punto in più rispetto invece agli altri due parziali. Menzione particolare per Martina Vinci autrice di un’ottima prestazione, con pochi falli e tanta sostanza sia a muro, in battuta ed in attacco, dove è ben visibile la crescita personale. Nel complesso la Tonno Callipo ha comunque raggiunto l’obiettivo anche in questa sesta giornata, che va già in archivio per prepararsi a dovere alle prossime sfide di un percorso già tracciato, e su cui non bisogna mai mollare in tensione ed attenzione, anche contro avversarie di caratura inferiore.

Il tecnico Boschini ovviamente punta sul secondo set, soprattutto per raggiungere quella tenuta di gioco apprezzata negli altri set. Non manca però l’elogio al suo gruppo giallorosso, a punteggio pieno dopo sei gare. “La partita – inizia l’allenatore della Callipo – sulla carta si presentava agevole visto che di fronte era lo scontro tra la capolista e la terzultima, quindi possiamo dire anche una gara facile che così poi si è rivelata. Tuttavia è bene precisare che, oggettivamente, di facile non c’è mai niente. Dall’altra parte c’era una squadra molto giovane, a cui faccio i complimenti perché comunque anche loro – come abbiamo visto pure con la Pink Volo – hanno lottato e non si sono mai scoraggiate, difendendo pure tanto. Tanto che noi, in alcuni frangenti, facevamo anche scambi lunghi prima di riuscire a mettere la palla a terra. Quindi sicuramente merito dei nostri attaccanti, ma anche un po’ delle avversarie che hanno mostrato comunque una buona organizzazione. Poi chiaramente la differenza è emersa, visto il divario tra una squadra così giovane ed un’altra come la nostra, più completa ed esperta, ed il risultato sta lì a dimostrarlo”. Coach Boschini indica quindi la strada per il futuro: “Dobbiamo continuare così, soprattutto migliorando il nostro gioco poiché ci sono alcune situazioni che possono essere gestite in modo diverso. Per esempio nel secondo set abbiamo sofferto il secondo tocco del palleggiatore avversario, nonostante in settimana avessimo fatto alcune esercitazioni al riguardo. Così come abbiamo fatto tanti errori nostri rispetto al primo e al terzo gioco, ed il diverso punteggio lo dimostra. Tuttavia non rimprovero nulla alla squadra, anzi reputo che stiamo facendo un ottimo lavoro, sempre consapevoli dei nostri mezzi. Ora ci prepariamo al meglio per le prossime due sfide, ad iniziare dalla Sozzi in coda alla classifica, che sicuramente avrà tanta voglia di riscatto; e poi ci attende un bel confronto col Lamezia che ci insegue da vicino, dunque una diretta concorrente. Per il momento – conclude coach Boschini – sono questi i nostri due obiettivi da centrare”.

New Teosidos-Tonno Callipo 0-3

(12-25, 18-25, 12-25)

New Teosidos: Feno, Gatto, S.Barreca (L), De Maria, Neri, Occhiuto, Spanò, Tallariti, D.Barreca, Cartone, Condiorio (L2), Barone, Pugliatti, Malara. All. Pugliatti

Tonno Callipo: Suelen, Milazzo, Piarulli, Salimbeni, Scibilia, Darretta (L), Cellamare, M. Vinci, Fiorini, D.Vinci, Landonio. Ne: Macedo. All. Boschini

Arbitri: Giordano e Crucitti.

