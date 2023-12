Volley femminile: decima vittoria consecutiva per la Tonno Callipo

La capolista Tonno Callipo archivia in un’ora anche la pratica-Cirò Marina, mettendo in fila il decimo 3-0 consecutivo. La squadra di Boschini concede alle avversarie soltanto 32 punti nei tre set vinti, e si impone con autorevolezza confermandosi in vetta alla classifica a punteggio pieno. Sulla forza di Denise Vinci e compagne c’è ormai poco da obiettare: anche in territorio crotonese la Callipo dimostra ancora una volta, con caparbietà e determinazione, di voler raggiungere il proprio obiettivo. Ieri lo ha fatto anche con la consueta concentrazione, seppur il divario tecnico e di esperienza con le cirotane sia stato evidente. Proprio sull’aspetto mentale, spesso sottolineato anche dalle atlete giallorosse a turno nelle interviste di presentazione della gara di campionato, risiede una delle qualità principali di questa corazzata del presidente Callipo. Ovvero quella di non sottovalutare alcun avversario, mettendo in campo non solo le riconosciute abilità tecniche, quanto anche quelle proprie di squadra matura ed esperta. Poca storia nei tre set vittoriosi ieri, chiusi senza particolari problemi dalla Callipo. Da segnalare tre giocatrici in doppia cifra: la brasiliana Suelen con 14, il capitano Denise Vinci con 12 e la centrale Macedo con 10. Ma menzione particolare anche per la prestazione della giovanissima Scibilia che, entrata nel terzo set al posto proprio di Suelen, ha tenuto molto bene il campo realizzando pure un ace. Insomma altra vittoria di gruppo, con tutte le ragazze sempre utili al raggiungimento della vittoria, a dimostrazione dell’ottimo lavoro settimanale in palestra da parte di coach Boschini ed il suo staff. (Cirò Marina – Tonno Callipo 0- 3).

