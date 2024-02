Gara di Danza regionale: la “Gymnasia Dance” di Soriano conquista i gradini più alti del podio

Hanno fatto rientro a Soriano Calabro dopo aver conquistato i gradini più alti del podio, le allieve della “Palestra Gymnasia Dance” di Maria Teresa Arena, che domenica scorsa hanno gareggiato in occasione della manifestazione sportiva “Trofeo New Hollywood Dance” al PalaGallo di Catanzaro, organizzata dai maestri Luigi Papaleo e Rossana Grande. Piccole e giovani ballerine delle categorie 5, 7, 11 e 13, si sono esibite in Syncro Latin, Freestyle coreografico e Syncro spector classificandosi, nelle diverse categorie, al primo, secondo e terzo posto. Nello specifico, hanno portato a casa quattro coppe per un totale di: un primo posto, due secondi posti e un terzo posto. “E’ stata una manifestazione in cui, come sempre accade nello sport sano, la competizione è stato un motivo di confronto, crescita e unione tra tutti i gareggianti – ha spiegato la maestra e docente Maria Teresa Arena – le mie allieve mi hanno commossa e resa orgogliosa, perché hanno portato in scena il frutto di un lavoro intenso e certosino al quale non si sono mai sottratte e, che, è stato reso possibile anche grazie alla mia preziosa collaboratrice Loretta Polimeni. Un ringraziamento particolare – ha aggiunto Maria Teresa Arena – tengo a rivolgerlo alle famiglie delle mie allieve e a Lisa Donato, la costumista storica della “Palestra Gymnasia Dance”. La forza della passione per lo sport e della sana competizione è sempre l’alleato migliore nella vita di ogni atleta ed è l’augurio che rivolgo alle mie ballerine, ossia quello di preservare e custodire i valori più autentici di questa – la danza – e altre discipline”.

