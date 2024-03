Coppa calabra, esordio con vittoria per l’associazione bocciofila di Pizzo

Battuta la società di San Gregorio. La competizione vede la partecipazione di quattordici squadre distinte in due gironi

Sono partite nella giornata di ieri le competizioni inerenti la terza Coppa calabra, indetta dalla Federazione italiana bocce sezione Calabria. Le gare vedono in campo quattordici squadre suddivise in due gironi (Cardinale, Caraffa, Cortale, Filadelfia, Aurora, Folgore, Postararu, Lamezia bocce, Malaspina, Santa Lucia, Pianopoli, Gregoriana, S. B. Pizzo, Vibonese). L’associazione bocciofila di Pizzo, che nella passata edizione è riuscita ad agguantare il primo posto (specialità volo), è ripartita col piede giusto riuscendo ad avere la meglio sulla società San Gregorio con il punteggio di quattro partite vinte su sei disputate. In evidenza, le ottime prestazioni di Francesco Monteleone e Vincenzo Pagnotta nella coppia e Marco Monteleone, Roberto Deluca e Raffaello Mole che hanno trionfato nella terna con il punteggio di 11-0. Soddisfatto il presidente del sodalizio napitino, Rocco Monteleone: «Ottimo il risultato conseguito che esorta la il gruppo a crescere nelle proprie potenzialità».

