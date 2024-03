Serie D | Vibonese contro Sancataldese, al Luigi Razza la sfida con i siciliani

width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

Si gioca la trentesima giornata (undicesima di ritorno) del campionato di Serie D (girone I) ed allo stadio Luigi Razza a Vibo Valentia, alle ore 14:30, la Vibonese scende in campo contro la Sancataldese. L’incontro si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, con la squadra siciliana (tredicesima in classifica) che arriva a Vibo alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalla zona play-out, al momento distante 5 punti. La Vibonese punta invece al secondo posto in classifica, con il Siracusa che svetta in cima alla classifica a sole due lunghezze. Terzo peggiore attacco del girone (25 reti), davanti soltanto a Castrovillari e Gioiese, i siciliani hanno conquistato 12 dei 29 punti in classifica in trasferta vincendo a San Luca, Portici ed in casa della Gioiese, pareggiando poi a Ragusa, Castrovillari e Canicattì. Nella Sancataldese non ci sarà Calabrese squalificato. Tutti a disposizione in casa rossoblù.

** Aggiornamento ore 16:26: la partita finisce in parità: 0-0

Formazioni

VIBONESE(4-3-3): Del Bello 04; Carbone 04, Baldan, Puca, Casalongue; Mal, Borgia 03, Esposito; Ciotti, Favetta, Tandara. Allenatore Buscè.

SANCATALDESE(3-5-2): Dolenti; Brumat, Parisi 03, Samakè; Siino 04, Lo Nigro, Giuffrida, Durmush 05, Policano 04; Correnti, Zerbo. Allenatore Passiatore.

Arbitro: Vincenzo Rihai di Lovere.

Alla vigilia del match, l’allenatore della Vibonese, Antonio Buscè, ha dichiarato: «Siamo entrati nell’ultimo quarto di campionato e con la Sancataldese mi aspetto una gara difficile, così come lo sono state le sfide contro Canicattì e Locri. Vogliamo migliorare la nostra classifica, finora siamo riusciti a fare grandi cose, certamente siamo andati oltre le più rosee aspettative».