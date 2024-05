Scuola calcio: la storia si ripete e la Bulldog Vibo conquista il titolo provinciale Esordienti

Di nuovo al Luigi Razza, anche quest’anno teatro principale delle imprese più belle della Bulldog Vibo. La storia continua, la storia si ripete, perché il club vibonese anche quest’anno si regala trionfi e sorrisi, con l’ennesimo titolo provinciale. A distanza di un mese dalla larga affermazione nella finale regionale play off contro la Vibonese, a scendere in campo, per la finale provinciale, sono stati gli Esordienti e pure dall’altro lato c’era la squadra rossoblù. Nell’ambito di una finale corretta e ben giocata da entrambe le squadre (segnali sempre importanti di questi tempi), in un clima di festa e di allegria, a vincere sono stati i giovani atleti allenati da Paolo Blandino (con lui nello staff anche Masso e Zarhrati), portando così a casa l’ennesimo trionfo targato Bulldog Vibo.

Enorme la soddisfazione, sia nel vedere sorridere i propri ragazzi, sia nel registrare la presenza di diversi ragazzi sotto età: cinque calciatori del 2012 e uno del 2013 sono scesi in campo e si sono rilevati protagonisti assoluti di questa vittoria. Un mix ben amalgamato dallo staff tecnico che ha lavorato costantemente durante la stagione, portando tutti gli effettivi della rosa a giocare nelle gare ufficiali e nelle numerose amichevoli affrontate.

Al di là della finale vinta con merito, c’è da dire che questa formazione ha lavorato tanto e bene. In campionato, nella fase primaverile, i nero arancio hanno vinto tutte le partite, subendo appena 9 gol (finale inclusa) e realizzando ben 101 reti, ruotando oltre 22 calciatori. “Un percorso ricco di soddisfazioni – sottolinea con soddisfazione il club – non solo per i risultati sportivi raggiunti, ma per la crescita individuale di ogni singolo ragazzo, per il gioco di squadra espresso e per la predisposizione a lavorare con i sotto età, per poter così programmare al meglio il futuro dei singoli gruppi di lavoro”.

In questa stagione la Bulldog ha vinto, come si diceva, la finale play off regionale Under 15, uscendo poi nella fase conclusiva, senza perdere, contro la Segato poi campione di Calabria. Nel campionato Under 15 provinciale Figc, giocato sotto età, è stata l’unica squadra a conquistare 4 punti su 6 contro la vincente Francavilla Angitola nel campionato Figc che la vedeva partecipare da “fuori classifica”. Sempre l’Under 15 ha poi conseguito la vittoria del campionato regionale Pgs di categoria. Degli Esordienti campioni provinciali abbiamo appena detto e lo stesso vale per i Pulcini. A ciò bisogna aggiungere il titolo di campione provinciale Pgs dei Primi calci. Anche quest’anno, pertanto, tanti bei risultati ottenuti dalla Bulldog Vibo, protagonista assoluta in tutte le categorie. Fra Scuola calcio e Settore giovanile continua a dare i propri frutti il lavoro avviato negli anni passati grazie a uno staff competente e di spessore. Il tutto «mirato alla crescita graduale dei ragazzi – spiega la Bulldog – attraverso un progetto di vibonesità che proseguirà nella prossima imminente stagione, con diverse novità importanti, tra cui la realizzazione di un nuovo “doppio” impianto sportivo che garantirà la crescita dei giovani vibonesi che vorranno accostarsi al gioco del calcio indossando i colori sociali della Bulldog Vibo».

