La Boys Marinate di Vibo Marina batte la Vigor Old Boys di S.Onofrio e si aggiudica la Coppa Calabria amatori

di Giuseppe Mancini

Grande risultato per la Boys Marinate di Vibo Marina che ha vinto la finale della Coppa Calabria amatori over 35 Asc contro i “cugini” della Vigor Old Boys di S. Onofrio.

La partita, organizzata della Servizi Sportivi Calcio e non solo di Lamezia Terme, è stata ospitata nel campo sportivo comunale di Filadelfia, messo a disposizione per l’evento dall’Amministrazione Comunale e dalla società Real Filadelfia Amatori. Una partita combattuta fino al fischio finale che ha consegnato come risultato: Vigor old Boys 2 Boys Marinate 4. In rete: Patania (V), Fanelli (B), Fanelli (B), Lo Giacco (B), Cordiano (B), Muscaglione (V). Sul rettangolo verde tanti ex calciatori si sono affrontati con determinazione e capacità tecniche, ma a prevalere sono stati i sani valori sportivi.

La competizione

Il primo parziale ha visto un sostanziale equilibrio tra la Vigor Old Boys di Sant’Onofrio del presidente Peppe Dileo e la Boys Marinate di Vibo Marina di mister Giuseppe Catanese. Si è andati negli spogliatoi sul risultato di 1-1. Nel secondo tempo la Boys Marinate mette la freccia e, sfruttando qualche errore difensivo degli avversari, si aggiudica l’incontro. Il club vibonese va dunque ad aggiungersi nell’albo d’oro della manifestazione agli Amatori Pianopoli (2022) ed al Real Filadelfia (2023).

Dopo i successi della stagione passata, con la vittoria del campionato provinciale, regionale e nazionale, quest’ulteriore trionfo convalida la bontà del progetto, supportato anche dalla sponsorizzazione tecnica di LaC News24. Tanti traguardi attendono il sodalizio di Vibo Marina che parteciperà per la seconda volta consecutiva alle finali nazionali in programma dal 13 al 15 settembre prossimi a Misano Adriatico.