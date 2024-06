Calcio: stage a Vibo per giovani portieri organizzato da Riccardo Mengoni e da Salvatore Periti

Un campus per giovani portieri. Un vero e proprio stage della durata di una settimana, dove gli estremi difensori dai 10 ai 18 anni di età potranno apprendere davvero tante cose, sotto le cure di Riccardo Mengoni, portiere professionista e con la licenza Uefa GK-B, e di Salvatore Periti, da tanti anni affermato preparatore dei portieri in Calabria. Il campus “Keeper generation” si svolgerà allo stadio Luigi Razza, tutti i pomeriggi dal 24 al 29 giugno. Sono previste sessioni video, sedute in campo, test specifici, foto ricordo e gadget, mentre la quota di partecipazione comprende anche un kit da portiere e un attestato finale.

Riccardo Mengoni in carriera ha giocato oltre 400 partite, quasi tutte fra Serie C e Serie D. Al suo attivo ci sono tre promozioni: due con la Vibonese (dall’Eccellenza e dalla Serie D) e una con il Catanzaro (dalla 2ª divisione). Nato in Toscana nel 1986, da anni è ormai trapiantato in Calabria dove per diverse stagioni ha difeso i pali della porta della Vibonese. Con il club rossoblù ha giocato quasi 200 partite. Salvatore Periti è dal 2015 il preparatore dei portieri della Vibonese e fra i numeri uno allenati in carriera vi è stato anche Riccardo Mengoni, assieme al quale ha ideato questa iniziativa. Sicuramente sarà una esperienza altamente formativa per i giovani interessati ad affrontare questa avventura. Per qualsiasi informazione è possibile contattare i seguenti numeri: 349/2627221 e 349/6645951. Gli interessati, per partecipare al campus che si svolgerà a Vibo, sul manto erboso del Luigi Razza, dovranno essere muniti del relativo nulla osta delle rispettive società di appartenenza e di certificato medico.