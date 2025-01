Colpo di mercato per l’Asd Comprensorio Vibonese: Giuseppe Simonetti pronto a scrivere un nuovo capitolo di sport al fianco del fratello Gregorio

L’Asd Comprensorio Vibonese 2023, realtà calcistica del territorio sempre più solida e ambiziosa, sta rafforzando la propria struttura interna per meglio gestire l’importante fase di crescita che sta vivendo. «Grazie a un progetto serio e ben definito – ha fatto sapere la società attraverso un comunicato stampa – sono state poste solide basi per costruire una squadra competitiva, determinata a raggiungere traguardi prestigiosi. L’obiettivo è chiaro: puntare alla vittoria del campionato». A conferma di questa ambizione, la società mette «a segno un colpo di grande valore assicurandosi le prestazioni di Giuseppe Simonetti, un giocatore di esperienza e qualità tecniche indiscusse. Nonostante le numerose offerte ricevute da squadre di categoria superiore, Simonetti ha scelto di sposare il nostro progetto, dimostrando quanto il Comprensorio Vibonese stia diventando una realtà sempre più attrattiva e competitiva. Il suo arrivo – prosegue la nota – rappresenta un innesto fondamentale per rafforzare ulteriormente la rosa a disposizione dello staff tecnico. E non finisce qui: nei prossimi giorni verranno ufficializzati altri nuovi innesti, segnale evidente della volontà della società di costruire una squadra in grado di competere ai massimi livelli».

Queste le prime parole di Giuseppe Simonetti dopo l’ufficialità del trasferimento: «È successo tutto così all’improvviso, mi sono catapultato in questa realtà per diversi motivi. Ho rifiutato offerte che mi avrebbero fatto comodo per la mia vita personale, lasciandomi alle spalle squadre di Promozione e Prima categoria, ma nella vita come nel calcio, la famiglia e l’amicizia vengono prima di ogni cosa. Innanzitutto, riabbraccio mio fratello Gregorio, con cui non giocavo da anni, ed è stato lui a spingere affinché arrivassi qui per dargli una mano. Poi voglio ringraziare fortemente il dirigente Enzo Pesce, che si è subito messo a disposizione per me e ha fatto sì che questa operazione andasse a buon fine. Infine, un grazie speciale al mio amico Peppe Caterina, con cui ho condiviso anni calcistici meravigliosi. Al cuore non si può dire di no».

Ma il Comprensorio Vibonese guarda oltre il presente. «Oltre al lavoro sulla prima squadra – conclude poi la nota -, la società è fortemente impegnata nel potenziamento del settore giovanile e della Scuola calcio, con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa e garantire ai giovani talenti un percorso di crescita strutturato e professionale. La nostra scuola calcio è seguita da tecnici qualificati, che con passione e competenza trasmettono i valori dello sport e della sana competizione».