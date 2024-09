Comprensorio Vibonese: la giovane società calcistica campione di fair play conquista il Premio disciplina

«Grande emozione e soddisfazione in casa Comprensorio Vibonese, dove è stata celebrata la vittoria del Premio Disciplina per il Campionato di Terza categoria-Girone E. La società rossoblu, fondata da un gruppo di giovani appena un anno fa – hanno fatto sapere dalla società attraverso una nota -, ha saputo imporsi non solo per i risultati sportivi, ma soprattutto per il comportamento esemplare tenuto sul campo, ricevendo un attestato che inorgoglisce non solo i dirigenti e i giocatori, ma l’intera comunità sportiva locale. Il premio è stato consegnato durante una cerimonia presso la sede della Lega nazionale dilettanti Calabria, alla presenza di importanti figure istituzionali. Tra questi Saverio Mirarchi, vicepresidente della Lnd Nazionale, e il presidente della Lnd Nazionale Giancarlo Abete, affiancati dal delegato provinciale Figc di Vibo Valentia, Roberto Natale».

«Un motivo di orgoglio – ha dichiarato nella nota il presidente del club Anthony Lo Bianco -. Questo premio è il frutto di un lavoro quotidiano basato su valori fondamentali: il rispetto delle regole, la disciplina e la sportività. Siamo una società giovane, nata da poco, ma abbiamo sempre creduto che il calcio, soprattutto in provincia di Vibo Valentia, possa e debba essere uno strumento di crescita non solo sportiva, ma anche sociale. Questo riconoscimento ci dice che stiamo percorrendo la strada giusta. In un contesto spesso complesso come quello del Sud Italia, dove le difficoltà economiche e sociali possono influenzare negativamente il percorso dei giovani, il calcio diventa un mezzo di riscatto e inclusione. Nel nostro territorio, lo sport rappresenta un’opportunità straordinaria per veicolare messaggi positivi e valori di coesione», ha continuato Lo Bianco

«In ogni allenamento, in ogni partita – ha rimarcato -, cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi l’importanza del rispetto, della responsabilità e della correttezza. Questi valori sono centrali nel nostro progetto, e non solo in campo. È fondamentale che i giovani, attraverso lo sport, apprendano che le regole non sono un limite, ma una guida per vivere meglio, per costruire comunità più forti e unite. Questo premio non è un traguardo, ma un punto di partenza – ha sottolineato Lo Bianco -. Vogliamo costruire una realtà solida e inclusiva, e continueremo a lavorare sodo per migliorare. Il nostro obiettivo è quello di diventare un punto di riferimento non solo sportivo, ma anche educativo e sociale per tutto il territorio».

«Con progetti rivolti non solo alla prima squadra, ma anche da quest’anno alla scuola calcio – conclude poi la nota della società -, il Comprensorio Vibonese vuol far crescere ogni atleta non solo come giocatore, ma come persona, seguendo un percorso che mette al centro valori come il rispetto, la lealtà e la collaborazione. Il Premio Disciplina assegnato al Comprensorio Vibonese non è solo una targa da esporre, ma un simbolo di un modo diverso di vivere lo sport, dove il rispetto delle regole e degli avversari sono gli elementi centrali di ogni vittoria, dentro e fuori dal campo».