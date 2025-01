Per la Bulldog Boys Vibo un 2024 da incorniciare: ambizioni, successi e investimenti infrastrutturali per una realtà in crescita

L’anno 2024 è stato per la Bulldog Vibo un anno importante, ricco di gratificazioni, di successi dentro e fuori dal campo, di riconoscimenti, di crescita societaria e sportiva, di apprezzamenti in ambito regionale e non solo. Ancora però è tanta la carne al fuoco per la giovane società nero arancio che da questa stagione per il settore giovanile, calcio a 11, si è colorata di giallonero. La collaborazione tecnica con il Boys Marinate nel settore calcio, poi, si è positivamente chiusa e il bilancio è più che positivo, andando oltre le previsioni. Quattro le squadre impegnate nel settore calcio nei diversi campionati: Under 17 provinciale, Under 16 Elite, Under 15 provinciale e Under 14 Elite.

Un 2024 da incorniciare

Come detto, l’anno solare appena concluso è stato senza dubbio da incorniciare dal momento che è stato costellato da vittorie e soddisfazioni, a testimonianza di come questo movimento funzioni e funzioni bene. Primo posto innanzitutto blindato nei due campionati provinciali e un secondo posto nel campionato Under 16 Elite insieme alla Reggina, a sole tre lunghezze dalla capolista Sambiase. Chiude l’Under 14 Elite che naviga a centro classifica. Successi anche nel settore base della scuola calcio vibonese, nei rispettivi campionati Pulcini ed Esordienti Figc per il secondo anno consecutivo. A ciò si aggiungono diverse vittorie in ambito regionale della categoria 2014, ormai fiore all’occhiello di questa società, che primeggia a livello regionale con tutte le squadre dilettantistiche e professionistiche. Sempre nel settore base va messa in evidenza non solo la crescita numerica dei tesserati Bulldog ma anche l’incremento tecnico e in termini numerici e in termini qualitativi. Questo è l’obbiettivo della società, alzare l’asticella a livello tecnico per permettere ai tanti bambini che si avvicinano al mondo del calcio, di poter praticare al meglio questa disciplina.

Ambizioni e progetti

Tanti i progetti portati avanti nel corso della precedente e dell’attuale stagione: gimme five, individual training, gol keeper solo per citarne alcuni. Sono state messe in campo diverse collaborazioni tecniche sul territorio, con scuole calcio che hanno aderito al Progetto Accademy Bulldog. Ciliegina sulla torta, aspetto che più sta a cuore alla giovane società vibonese, è quella di aver piazzato due giovanissimi ragazzi (un 2011 e un 2012) in un club professionistico, al momento il più rappresentativo in Calabria, ovvero il Catanzaro. Si tratta di Riccardo Lopreiato (Under 14) classe 2011 e Matteo Manduca (Under 13) classe 2012 che da questa stagione disputano i rispettivi campionati Nazionali con la maglia giallorossa. Altro riconoscimento importante è stata la premiazione ricevuta nel mese di novembre al rinomato Premio Sportivo S. La Gamba in qualità di Eccellenza Sportiva in ambito di settore giovanile. Altro passo importante per la società Bulldog Vibo è stato l’investimento infrastrutturale per il settore base. Infatti da pochi mesi i più piccoli di casa Bulldog hanno finalmente a disposizione, per gli allenamenti e per le gare ufficiali, due bellissimi e nuovissimi campi in sintetico che insieme alla meravigliosa struttura coperta in sintetico, unica nella provincia di Vibo Valentia, vanno a colmare quel gap che separava la Bulldog dalle altre realtà importanti della Regione Calabria. I progetti e lemabizioni in casa Bulldog Vibo però non si fermano qui. È infatti in programma (trattativa già avanzata) un secondo incontro con un’importante club professionistico di Serie A, con cui la Bulldog sarà prossima a sottoscrivere, nel mese di marzo, un’affiliazione tecnica che partirà nella stagione 2025.

Il 2024 si è chiuso con altre vittorie

Intanto il vecchio anno si è chiuso mantenendo le aspettative di questa crescente realtà, con le vittorie di alcune categorie. Terzo torneo regionale stagionale e terza affermazione innanzitutto per la categoria Pulcini 2014 che, dopo aver vinto la Catanzaro Champions Cup a novembre, nel fine settimana del 20-22 dicembre ottengono due ottimi secondi posti nei gironi Gold e Silver del torneo di Natale svoltosi al centro federale di Catanzaro, giocando alla grande contro squadre molto blasonate. Infatti nel girone Gold dopo aver battuto i pari età del Crotone e della Reggina e aver superato ai calci di rigore in semifinale la Segato RC, si sono arresi solamente in finale contro la Salernitana. Nel girone Silver, invece, si sono imposti sull’Ivan Castiglia in semifinale, uscendo sconfitti anche qui solo nella finale contro l’Aga Messina.

Seconda manifestazione regionale stagionale e altra bella affermazione invece per la categoria Esordienti 2012/2013 che, dopo aver vinto il torneo di settembre a Gallico, ottengono due ottimi risultati anche qui nei gironi Gold e Silver del torneo di Natale. Nel girone Gold sono usciti per un solo punto nella fase finale dopo essersi piazzati al secondo posto nel girone di qualificazione. Nel girone Silver invece si sono imposti nella finale per il terzo e quarto posto contro l’Amantea, dopo un girone a eliminazione in cui hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio, battendo anche nel derby di categoria i cugini della vibonese. Il prossimo appuntamento è per il 4 gennaio, quando andranno di scena le finali Regionali PGS di calcio a 5 e calcio a 9.

Infine, si chiude con il primo posto nella categoria Under 17 il torneo di Catanzaro del 27/28/29 dicembre. Una tre giorni ricca di emozioni. Cinque gare intense, tre di girone e due a eliminazione diretta (semifinale e finale). Dopo la fase eliminatoria, la Bulldog Boys ha affrontato in semifinale la favorita Kennedy, attuale vice capolista del campionato Under 17 Elite calabrese, battendola per 1-0. Nella finalissima per il primo e secondo posto ci sono voluti i rigori per sancire la regina di questo torneo. Il trofeo lo ha alzato la Bulldog/Boys battendo la formazione cosentina della Domenico Franco. Al torneo ha partecipato anche l’Under 15 della scuola calcio vibonese, ma non è riuscita a qualificarsi alla fase a eliminazione diretta.