Che il campionato di Prima Categoria fosse imprevedibile lo si era capito e, anzi, è sempre stata la sua caratteristica principale. Quest’anno però fin dalle prime battute i colpi di scena non sono mancati, a conferma di come non ci sia una vera e propria favorita come invece sulla carta può sembrare. Intanto la terza giornata si è aperta con i due anticipi i quali, a modo loro, hanno riservato sorprese. Innanzitutto c’è il nuovo crollo dell’Asd Pizzo, con la formazione in caduta libera e reduce da due sconfitte casalinghe consecutive, peraltro contro due neopromosse. L’altro colpo di scena, se così si può chiamare, è il blitz della Stella Mileto che si impone in casa della Promosport per 0-1 e torna da Lamezia con il bottino pieno grazie al gol vittoria, al quarto d’ora della ripresa, di Rotella.

Soddisfatto Muzzopappa

Non può che esserci soddisfazione nelle parole del presidente della Stella Mileto, Fabio Muzzopappa: «Sicuramente è stata una bella partita, anche se il gioco lo abbiamo prevalentemente gestito noi. Tra i migliori c’è stato Peppe Simonetti malgrado l’espulsione che ci ha costretti a giocare in inferiorità numerica per circa mezz’ora. Comunque sia da parte della Promosport non ricordo nessuna occasione da gol». Insomma, una vittoria su un campo difficile e che certifica la forza di questa squadra, la quale sta pian piano trovando la giusta quadra ma, soprattutto, continua a mandare segnali alle avversarie soprattutto per la lotta playoff: «La squadra comincia a vedersi, in attesa dei tre argentini che a breve saranno in rosa. Posso dire che i playoff sono alla portata e ci batteremo per avere un posto a fine stagione. Questo è un orgoglio non solo per la squadra ma per tuti i miletesi che da tempo non provavano queste soddisfazioni».