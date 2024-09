Vibonese, tutto pronto per il derby casalingo con il Sambiase. Il portiere Illipronti: «Non esistono partite scontate, ma noi possiamo mettere sotto tutti»

Il campionato di Serie D ha preso il via domenica scorsa e nella prima giornata del torneo la Vibonese ha conquistato un punto in casa della Nissa. A Caltanissetta la squadra allenata da Facciolo dopo il vantaggio di Alagna si sono visti raggiungere dai siciliani con Rotulo sul gong finale. Per i rossoblù adesso arriva il derby casalingo contro il Sambiase, match in programma domenica prossima alle ore 15. Una gara ostica per i vibonesi così come conferma al nostro network il portiere Filippo Illipronti.

Non ripetere gli errori di Caltanissetta

Ecco le parole dell’estremo difensore, partendo dal pareggio inaugurale in casa della Nissa: «Primo tempo giocato benissimo, poi nella ripresa siamo stati un po’ meno brillanti. Un peccato perché sono stati 45 minuti dove, appunto, siamo riusciti a esprimere il nostro gioco e si è vista una squadra predominante in campo, poi nel secondo tempo siamo calati e abbiamo iniziato a tenere il risultato. C’è rammarico, ma ci servirà da lezione». Domenica ci sarà l’esordio casalingo e, peraltro, contro un’altra neopromossa che è il Sambiase e che all’esordio ha battuto il blasonato Siracusa: «Io sono nuovo in questo campionato, ma ho capito che nessuna partita è scontata e questa men che meno. Sarà una partita difficile ma siamo in casa e dovremo partire sicuramente col piede giusto e tenere per tutti i novanta minuti perché siamo in grado di farlo».

Gruppo e gioco si stanno formando

L’estremo difensore, arrivato in prestito dall’Atalanta, è alla prima stagione in rossoblù. Per lui, in queste prime settimane, sono tante le sensazioni positive. E non mancano le ambizioni per il campionato appena iniziato: «Siamo un bel gruppo e stiamo legando tutti, anche i nuovi che stanno arrivando in questi giorni, e ciò fa capire che c’è affiatamento». E ancora: «Noi, soprattutto per gioco, non siamo inferiori a nessuno e abbiamo avuto diverse conferme sotto questo punto di vista. Il campionato è iniziato, non mi piace fare previsioni però presto si capiranno le reali gerarchie della stagione. Siamo una grande squadra, sono sicuro di questo, e possiamo mettere sotto tutti».