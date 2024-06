Kickboxing, nuovo trionfo per l’atleta Barbieri al galà Ring zone di Sersale

Nuovo trionfo per Davide Barbieri, che vince la quinta edizione del galà Ring zone, organizzato dalla sport ring Catanzaro di Paolo Morace al palasport di Sersale sotto l’egida di Fight1. L’atleta originario di Jonadi, seguito dal maestro Emanuel Criseo, ha vinto contro un forte avversario catanese nella specialità a contatto pieno del K1-Rules nella categoria -63,5 kg, portando in alto i colori della palestra Beautiful Body Center (Asd Shen) di Vibo Valentia.

La soddisfazione traspare chiaramente dalle dichiarazioni del maestro Criseo: «È stato un anno carico di soddisfazioni. Davide – afferma – ha veramente dato il massimo, vincendo 4 match su 5, compreso i due disputati a Rimini ai campionati italiani. Domenica avremmo dovuto esordire senza protezioni, ma l’avversario ha subito un infortunio pochi giorni prima della gara e abbiamo dovuto optare per un incontro di classe C, rinviando il debutto in A. La sua perseveranza è invidiabile e i risultati sono solo lo specchio della sua dedizione, fare sport da ring richiede letteralmente una vita da atleta, allenamento quasi quotidiano, dieta ferrea e tutte una serie di sane abitudini che in un ragazzo di 22 anni sono rare al giorno d’oggi».

Quello della kickboxing «è un movimento in crescendo, non solo per la preparazione fisica a 360°, ma anche per i valori che insegna e non è raro vedere il classico abbraccio tra i due avversari a fine gara. La stessa prevede varie discipline diverse tra di loro e la nostra, il K1 (punto d’incontro tra la kickboxing e la muay thai) in quanto sport da ring a contatto pieno ancora è oggetto di qualche pregiudizio qui da noi, ma siamo sicuri – conclude – che il nostro impegno nella sua promozione li farà sparire».