Da Tropea verso le Eolie e poi il ritorno: la X edizione della “Rotta dei Ciclopi”, la regata organizzata dal Circolo velico Santa Venere

Il Circolo Velico Santa venere con il supporto del Porto di Tropea Marina Yacht Club ha organizzato la X Edizione della Rotta dei Ciclopi con una formula innovativa, caratterizzata da una rotta che parte dalla Calabria, da Tropea, in direzione isole Eolie e rientro a Tropea per disputare le ultime prove.

La navigazione della flotta di 15 barche dalle coste calabresi da Tropea verso Lipari ha visto giovedì 13 giugno la disputa di una regata “lunga” mentre nel giorno successivo 14 giugno quattro esaltanti regate ( per paesaggi incantevoli e vento ad hoc ) hanno circumnavigato le isole di Vulcano e Lipari.

La mattina di sabato 15 giugno, la flotta della Rotta dei Ciclopi ha lasciato Lipari in direzione di Tropea alla ricerca del vento. A circa 17 miglia da Tropea è finalmente sopraggiunto il vento e sono iniziate le procedure di partenza. L’arrivo è stato dato in località Grotticelle di Capo Vaticano.

Domenica 16 giugno, si è svolta nelle acquistanti acque del porto di Tropea un’ultima emozionante prova decisiva per la classifica, Essenza è riuscita a superare Edimetra IV che era stata in testa fino a quel momento. Un catamarano messo a disposizione dall’organizzazione, ha ospitato una rappresentanza di alcuni sponsor che sostengono il Circolo Velico Santa Venere, ed ha potuto seguire la regata con aperitivo servito dallo Chef Alessio Argento del Marina Yacht Club di Tropea

Ma la Rotta dei Ciclopi non è “composta” solo da barche (provenienti soprattutto dalla Campania) ma anche da equipaggi consolidati e integrati, di amici, di nuove conoscenze che si sono impegnati in diverse tattiche nei campi di regata, sicuramente ripagati dallo spettacolare panorama che offre la natura della Calabria e delle Isole Eolie, oltre ai momenti conviviali che in questi giorni si sono succeduti. Come la splendida serata d’accoglienza svolta sulla terrazza della torre del Porto di Tropea Marina Yacht Club e la sera eoliana presso il Porto di Pignataro.

L’attuale organizzazione della Rotta dei Ciclopi, rispetto alle precedenti edizioni che prevedevano una unica regata di circa 120 miglia, è stata molto apprezzata dai regatanti, perché la nuova formula permette di unire la regata e pertanto l’agonismo alla convivialità, di consolidare vecchie amicizie e nuove conoscenze con la certezza che tutto ciò permetterà di migliorare sempre l’organizzazione di eventi che possono implementare anche turismo ed economia.

Pertanto, la X Rotta dei Ciclopi “sportiva” ha visto come vincitore assoluto il Queen 34 Essenza dell’armatore Romano De Paola che regata per i colori del Centro Velico Lampetia.

Di seguito le ulteriori classificazioni delle barche per categoria:

Categoria Overall

1 Essenza Queen 34 di Romano De Paola del Centro Velico Lampetia

2 Edimetra IV G.S. 45 di Italo Balzano del Circolo Velico Crotone

3 Splash G.S. 40 Race di Michele Albanese del Circolo Velico Santa Venere

Categoria Racer

1 Splash G.S. 40 Race di Michele Albanese del Circolo Velico Santa Venere

2 Geisha First 50 di Armando Polimeni dello Yacht Club Reggio Calabria

3 Duffy Dufour 34 Perf di Enrico Calvi del LNI Pozzuoli

4 Baronessa First 3300 di Vittorio Focarelli

Categoria Racer VB

1 Essenza Queen 34 di Romano De Paola Centro Velico Lampetia

2 Mira SO 42i di Antonio Scillone del Vela Club Tropea

3 Chebotta G.S. 40 di Maurizio Tosca del LNI Castellammare di Stabia

4 Drake Hanse 531 di Marco Aiello del Circolo Velico Santa Venere

Categoria Cruiser

1 Edimetra IV G.S. 45 di Italo Balzano del Circolo Velico Crotone

2 La mia piccola Bavaria 40 di Mario Vaccaro del LNI Pozzuoli

3 Laura Salona 34 di Nicola Vitiello del LNI Torre del Greco

Categoria Cruiser VB

1 Lunatica S.O.42 di Ivan Batacchi del LNI Tropea

2 Follow me S.O. 49 di Felicia David del Circolo Velico Santa Venere

3 Lady G Bavaria 39 di Giusy Gigliotti del Circolo Velico Santa Venere

4 Aurora CBS Harmony di Jimmy Fusaro del LNI Mirto Crosia

5 Morning Sun Soleada 34 di Antonio Vinaccia del LNI Castellammare di Stabia

Categoria Line honors

1 Geisha First 50 di Armando Polimeni del Reggio Calabria Y. C.

La X^ Rotta dei Ciclopi “gentile e cortese “ ha premiato la formula ladies e gentlemen di due barche:

1 Mira SO 42i di Antonio Scillone del Vela Club Tropea

2 Lunatica S.O.42 di Ivan Batacchi del LNI Tropea.

E non di meno la presenza di una unica armatrice, Giuseppina Gigliotti, da premiare con Bavaria 39 del Circolo Velico Santa Venere

A conclusione di un evento “completo” e ricco di sfumature , un particolare ringraziamento alla società Porto di Tropea Spa per aver messo a disposizione la base nautica e al dottor Vincenzo Di Salvo entusiasta sostenitore delle attività del circolo velico Santa Venere. A tutti gli sponsor che con il loro prezioso supporto rendono possibili le nostre attività.