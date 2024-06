Eccellenza, Clasadonte: «Rinnovo? Il Soriano vuole mantenere i ritmi dell’ultima stagione»

Ci vuole del tempo per diventare una bandiera, dimostrando affetto e soprattutto fede. Un legame indissolubile quello tra Piero Clasadonte e il Soriano è che dura dal settembre 2014. Tanta è la storia di questo binomio e che è destinata a durare. Ufficiale infatti il rinnovo del trentaquattrenne che indosserà, per il secondo anno consecutivo, la fascia da capitano al braccio: «Il rinnovo diciamo che era già nell’aria – ha affermato – in quanto ho vissuto tanti anni a Soriano e ho un bel ricordo con questa cittadina che mi ha accolto trattato sempre bene, come uno di loro. Nel momento in cui ho parlato con la società, mi è stato detto che c’era l’intenzione di confermare quanto di buono fatto la stagione scorsa».

L’inizio di un lungo percorso insieme

Un’attrazione reciproca che non si è mai affievolita, neanche in quelle piccole parentesi in cui le parti sono state lontane. A parte le esperienze alla Bovalinese e alla Palmese, per Clasadonte c’è stato solo il Soriano e questo non può essere un caso: «Con questo che verrà saranno complessivamente otto le stagioni vissute con questo club e posso dire che è un traguardo che mi inorgoglisce, anche perchè sono quello che ha fatto più presenze in carriera con questa squadra». Insomma, Clasadonte è testimone diretto della storia e della crescita del Soriano avendo vissuto vittorie, sconfitte e rivoluzioni (sia belle che brutte): «Ho vissuto ogni singolo istante di questa società. Ho visto il campo in terra battuta, la vittoria nel campionato di Promozione e i primi anni di Eccellenza. Sono stati fatti tanti sacrifici e ho visto l’andamento della società crescere e migliorare. Notevoli progressi sono stati raggiunti e avere adesso una struttura come questa creata è motivo di orgoglio. La società, ripeto, è enormemente convinta di poter allestire una squadra competitiva e colmare le pedine che sono venute meno in questo mercato. Poi è normale che il campo è sempre giudice sovrano, certamente non sarà facile ripetersi».

La prossima favorita

Ancora è presto per parlarne, anche perché il vero calciomercato non è ancora iniziato e gli organici sono tutti in evoluzione costante, ma un’idea di quelle squadre che possono ambire ai vertici Clasadonte già ce l’ha: «La Vigor Lamezia secondo me parte favorita, soprattutto dopo la cocente ed immeritata eliminazione. Proprio per questo partirà con la voglia di vincere direttamente il campionato. Oltre ai biancoverdi, però, non bisogna dimenticare società come Palmese, San Luca o Castrovillari che hanno buoni propositi».