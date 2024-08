Coppa Italia (Serie D), tra Reggina e Vibonese sono dodici i precedenti. Rossoblù mai vittoriosi allo stadio Granillo

Tempo di Coppa Italia che, come annualmente accade, aprirà ufficialmente la nuova stagione sportiva. Quanto alla Serie D la stagione è iniziata già domenica scorsa con il turno preliminare che ha visto ben 42 incontri disputati in tutta Italia, tra cui anche il Sambiase (vittorioso per 0-1 a Brindisi). Domenica prossima invece spazio al primo turno che vedrà addirittura 64 incontri spalmati su tutta la penisola e, tra questi, spicca il derby calabrese tra Reggina e Vibonese.

Sicuramente sarà una sorta di antipasto in vista dell’imminente stagione che vedrà le due compagini rivali e protagoniste nel Girone D. Due formazioni, inoltre, che hanno dato spettacolo anche lo scorso anno con la Vibonese (nella precedente annata allenata da Buscè) che ha concluso al terzo posto il proprio campionato, a 72 punti, dietro solamente alle corazzate Trapani (vincitrice e dominatrice del girone da imbattuta con 94 punti) e Siracusa (che chiuse a 81 punti).

Gli amaranto, nella precedente annata allenati da Trocini, chiusero invece al quarto posto colmando quasi pienamente il gap con le altre nonostante il grave ritardo di preparazione e di mercato con cui avevano iniziato. Un percorso quasi a braccetto tutto calabrese, dunque, e culminato con lo scontro nella semifinale playoff. Leggi l’articolo completo su LaC News24