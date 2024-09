Pareggio all’esordio per la Vibonese, contro la Nissa finisce 1-1: rossoblù acciuffati al 91° minuto

Primo punto conquistato per la squadra di mister Facciolo. In vantaggio con Alagna nel primo tempo, accarezza la vittoria fino allo scadere del secondo tempo. Poi la beffa

Torna imbattuta da Caltanissetta la Vibonese che bagna il suo esordio in campionato con un buon pari. Termina 1-1 il match inaugurale della stagione rossoblù, in un percorso che terminerà il prossimo 4 maggio 2025. Una prestazione, quella palesata allo stadio Marco Tomaselli contro la neopromossa Nissa, tutto sommato buona e che certifica anche ampi margini di miglioramento. Unica nota stonata, nel pomeriggio siciliano, la beffa allo scadere che ha negato il bottino pieno, per il resto i novanta minuti lasciano in eredità sensazioni positive. Primo punto in questa Serie D (Girone I) 2024-25 per la formazione di mister Facciolo.

Le scelte dei due tecnici

Numeroso il pubblico sugli spalti nonostante il caldo del pomeriggio e che toccava i quasi 40 gradi. I locali si presentano con un 4-3-3 alquanto offensivo e nel reparto difensivo, sulla corsia di sinistra, adattano il nuovo acquisto argentino, classe 2005, Benjamin Loza. A completare il tridente offensivo insieme a Bollino e Diaz, invece, c’è una vecchia conoscenza del calcio calabrese riconosciuta in Gaston Semenzin che, nella stagione 2021-22, indossò la maglia della Reggiomediterranea nel campionato di Eccellenza. In panchina, per i locali, un’altra conoscenza del nostro calcio, anch’essa ex Reggiomediterranea, ovvero Emiliano Dalloro. Nella Vibonese non c’è l’attaccante Berardi, acciaccato, ma con un tridente che vede protagonisti Marras, Alagna e Terranova.

Partita dai due volti

Il lungo cammino stagionale parte col piede giusto per i ragazzi di mister Facciolo, o almeno parzialmente. Buon approccio infatti, in quel di Caltanissetta, regalando buone sensazioni e ampi margini di crescita con una squadra propositiva e che trova il vantaggio grazie alla rete di Alagna al minuto 39. Nella ripresa, però, si spegna qualcosa e la Vibonese va in panne, lasciando il pallino del gioco ai padroni di casa che, alla fine, agguantano la partita con Rotulo a tempo scaduto.