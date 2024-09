Una Vibonese dai due volti torna da Caltanissetta con un pari. Mister Facciolo: «Nella ripresa abbiamo smesso di giocare»

La Vibonese inaugura la sua stagione con un punto portato via da Caltanissetta, casa della neopromossa Nissa, in una gara per certi versi dai due volti. Nel primo tempo, infatti, si è vista una Vibonese pimpante e propositiva e che di fatti trova anche il gol del vantaggio con il centravanti Alagna a sette minuti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, invece, la Vibonese si spegne e concede l’iniziativa all’avversario che, a tempo praticamente scaduto, trova il pareggio grazie alla rete di Rotulo.

Le due facce della Vibonese

I rossoblù tornano imbattuti da Caltanissetta dunque, ma mister Facciolo non è totalmente soddisfatto della prestazione: «Penso che nel primo tempo abbiamo espresso un ottimo calcio e abbiamo cercato di comandare la partita per come l’avevamo preparata e trovando anche il vantaggio. Nella ripresa, invece, abbiamo smesso di giocare, buttando molteplici palloni. Mi aspettavo che i ragazzi giocassero come nella prima frazione, cercando gli spazi e dialogando in profondità, ma non è sato così». E ancora: «Sicuramente c’è molto da correggere perché le partite durano 96 minuti e non un solo tempo. La prima partita è complicata per tutti e può regalare risultati che non rispecchiano le gerarchie reali, ma i valori emergeranno a partire dalla terza giornata»