Asd Sant’Onofrio e Federazione medico sportiva italiana insieme per tutelare la salute degli atleti

L’Asd Sant’Onofrio, attraverso l’Ufficio stampa, ha fatto sapere di aver recentemente siglato un importante protocollo d’intesa con la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) che «permetterà di avere a disposizione dei validi professionisti al fine di svolgere sul territorio tutte le attività volte a garantire la tutela della salute e l’educazione alla salute di tutti coloro che praticano o intendono praticare attività sportiva». Prima dell’inizio delle attività del settore giovanile, che seguono la preparazione della prima squadra già iniziata a fine agosto, la Società ha inteso annunciare alla comunità e ai tifosi la sigla del documento fortemente voluto dai due presidenti, Ciancio per la Asd e Bilotta per il Centro di Medicina dello sport di Vibo. «Saranno così promossi e attuati gli interventi di prevenzione ed educazione sanitaria della popolazione sportiva, attraverso la divulgazione dei principi fondamentali di un corretto stile di vita, oltre ad un’adeguata attività fisica correttamente prescritta, abbinata a una sana alimentazione».

«Saranno svolte – inoltre – l’assistenza medica necessaria a favore dei praticanti attività sportive agonistiche, non agonistiche e ludico-motorie, indispensabile all’organizzazione sportiva, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare». Il presidente Ciancio, sottolineando di vivere «in un paese in cui alcune istituzioni locali invece si dare sostegno, impegnano gli sforzi alla ricerca di ostacolare l’Asd», ha evidenziato che «la Società continua sulla sua strada, lavorando sul territorio sebbene le condizioni attuali non siano le migliori, e si prepara alla nuova stagione sportiva che sarà, certamente, impegnativa soprattutto per le difficoltà dovute all’impiantistica sportiva. Le condizioni avverse – ha rimarcato – cambieranno e tornerà il buon tempo».

L’Associazione «che da anni offre l’opportunità di partecipazione a diverse discipline, rendendo lo sport accessibile a tutti, ha organizzato nella struttura sportiva un ambiente idoneo per l’apprendimento e il

perfezionamento delle competenze sportive – in particolare per l’attività del calcio -, guidata da allenatori

qualificati, che non solo insegnano le tecniche sportive, ma anche i valori fondanti dello sport, tra i quali quello di essere uniti nei valori e fare comunità. Tra gli aspetti più significativi c’è il ruolo della Società nella creazione di un senso di comunità, rafforzando il tessuto comunitario». «Nella passata stagione, oltre alla riconferma della Scuola calcio e dei due premi disciplina per le categorie agonistiche del settore giovanile, ricordiamo la conquista della Prima categoria, che ha portato la squadra di Sant’Onofrio a militare nuovamente e a pieno titolo nei campionati regionali, per la gioia dei calciatori, dei dirigenti, di tutti i concittadini e di mister Barbieri, riconfermato ancora una volta.

Difficoltà a parte, rassicura poi Ciancio: «La stagione sportiva inizierà in questi giorni: il tempo di riorganizzare le fila e mettere a punto l’organizzazione». Lo staff tecnico è pronto a partire: i dirigenti sono stati individuati per ogni categoria e la scuola calcio (riconosciuta dalla Figc) è ai box di partenza. Nel mese di luglio si sono svolti gli stage formativi con i giovani atleti e sono state effettuate le riunioni tecniche. «Riconfermato per la prossima stagione mister Vincenzo Bruni (Uefa B) quale responsabile tecnico del settore giovanile, che coordinerà un gruppo di specialisti e tecnici: da Nardo a Milli, da Dileo a Ciancio, da Spanò a Pondaco, da Monteleone a Alessandria. La Società – ha poi concluso Ciancio attraverso la nota stampa – augura a tutti gli sportivi di Sant’Onofrio un buon inizio delle attività sportive, con l’auspicio che il 2025 potrà portare ulteriori traguardi».