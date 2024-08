Sant’Onofrio, il sindaco nega alla società sportiva l’uso della piazza per la presentazione ufficiale della squadra

«Il sindaco di Sant’Onofrio vorrebbe organizzare per giorno 7 settembre un talk-show, un confronto tra l’amministrazione e la Asd Sant’Onofrio per discutere della gestione del campo sportivo. Ma arriva fuori tempo massimo e distratto per il fuso orario, perché rientra dal Brasile, dimentica che quattro consiglieri comunali hanno già fatto richiesta di una seduta straordinaria del Consiglio comunale aperto. In relazione alla richiesta del sindaco a partecipare a un confronto pubblico, il presidente della Asd Sant’Onofrio fa sapere che declinerà l’invito perché nella qualità di presidente della Società sportiva ha già ricevuto l’invitato dai quattro consiglieri comunali a partecipare ad un Consiglio comunale aperto, durante il quale si discuterà della gestione del campo sportivo e degli atti di revoca. Pertanto, il presidente si è sentito in dovere di declinare l’invito del sindaco, al fine di poter rispettare gli impegni già assunti». Questo è quanto riferisce in una nota ufficiale l’Asd Sant’Onofrio che evidenzia una situazione definita «imbarazzante».

«Lo stesso presidente – prosegue la nota della Società sportiva – è comunque certo che il sindaco non avrà alcuna difficoltà a chiarire pubblicamente le scelte amministrative delle continue revoche nella sede istituzionale per antonomasia, quella dove chiarire e definire le diverse posizioni, tra chi può gestire l’impianto sportivo per meriti sul campo e chi, invece, vorrebbe gestirlo per forza. Vogliamo scusarci con i nostri calciatori, con i tecnici, con i dirigenti, con i soci e con i genitori dei piccoli atleti, perché per il 31 agosto era prevista la presentazione della nuova stagione sportiva, ma il sindaco ha fatto di tutto per non autorizzare la manifestazione. In procinto di iniziare la nuova stagione, avevamo organizzato la presentazione ufficiale della squadra. Volevamo condividere gli sforzi fatti per allestire una rosa competitiva e chiedere maggiore sostegno per affrontare un campionato così difficile come quello di Prima categoria. Ma i fatti parlano chiaro: il sindaco non ha voluto!».

«Avevamo fatto regolare richiesta per l’uso della piazza giorno 21 agosto e solo oggi, a distanza di dieci giorni, il sindaco prima autorizza e un’ora dopo si smentisce da solo, revocando anche la sua autorizzazione: un chiaro ed inequivocabile segnale di quanta ostilità e accanimento sia contro la nostra associazione sportiva, con il palese obiettivo di calpestarci. E vi è di più: potrebbe non sembrare vero, ma in questa occasione il sindaco ha vietato l’uso della piazza per scopi politici e di tenere comizi in pubblico. Ovviamente il sindaco, non essendo esperto in materia, non sa che per statuto l’associazione sportiva è un ente apolitico e senza scopo di lucro e, pertanto, è offensivo insinuare per gli altri ciò che ha in mente lui. Comunque, la Asd Sant’Onofrio non seguirà il sindaco nella strada dei contrasti gratuiti, che fa intendere la volontà di sfuggire al confronto del consesso comunale. Pertanto, accettiamo pienamente la richiesta dei consiglieri comunali, che ringraziamo pubblicamente, che hanno già inoltrato la richiesta di un Consiglio comunale aperto, alla presenza della autorità e dei cittadini».