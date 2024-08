Sant’Onofrio, la minoranza replica al sindaco: «Bene un confronto pubblico sull’impianto sportivo, ma si faccia in Consiglio»

Giuseppe Alibrandi, esponente del gruppo “Costruiamo il futuro”, attraverso una nota critica il modus operandi del sindaco di Sant’Onofrio Antonino Pezzo sulla vicenda del campo sportivo che continua a tenere banco da diversi mesi. «La questione irrompe negli ultimi giorni tra la gente del nostro paese – afferma – creando un bel po’ di scompiglio nella nostra comunità e non solo. Il disordine che è in grado di creare questa amministrazione ormai è cosa nota a tutti, ma la gravità è che nessuna situazione che riguarda la vita amministrativa del nostro Comune viene sottoposta al Consiglio comunale, il massimo organo istituzionale di rappresentanza popolare, di discussione e di deliberazione». Per Alibrandi infatti, «il modus operandi di questa amministrazione, si caratterizza da una serie di atti deliberativi della giunta comunale che non trovano alcun riscontro di indirizzo in un Consiglio comunale ormai svilito del proprio ruolo».

E ancora: «A giudicare le note stampa provenienti dalle varie posizioni politiche e associative che abbiamo avuto modo di leggere nei giorni precedenti, consideriamo la questione del campo sportivo molto delicata, sia per i toni utilizzati, che per quel velo di mistero che avvolge la questione e che lascia dedurre che ci sia qualcosa di nascosto che nessuno di noi sa. Apprendiamo inoltre dall’ultima nota stampa del sindaco – prosegue la nota di Alibrandi – che è sua intenzione chiarire la vicenda fissando un incontro pubblico con il presidente dell’Asd Sant’Onofrio e la cittadinanza. Bene la volontà di chiarire, malissimo la modalità. Infatti, vorremmo ricordare al sindaco che l’unico luogo di confronto istituzionalmente riconosciuto è il Consiglio comunale. È lì – sottolinea l’esponente – che si devono discutere le questioni politiche amministrative che riguardano il nostro paese. I comizi si fanno in campagna elettorale, per tutto il resto è il Consiglio comunale che deve discutere ed eventualmente deliberare le questioni amministrative del Comune di Sant’Onofrio».

«Come gruppo “Costruiamo il futuro” – ha poi concluso Alibrandi -, avanziamo al sindaco ed al presidente del Consiglio la richiesta di convocare la seduta, anche aperta, aggiungendo l’argomento campo sportivo tra i punti all’ordine. Tutti i consiglieri, il presidente della Asd Sant’Onofrio e ogni cittadino potrà esprimere in quella sede la propria opinione. Il confronto è il principio cardine della democrazia e a Sant’Onofrio questo principio manca da un bel po’ di tempo».