Serie D, la Vibonese vince il derby in casa del Locri e conquista i primi 3 punti: finale 1 a 0

Di Annamaria Implatini

La Vibonese riparte da Locri, terreno difficile su cui imporre un risultato (vittoria rossoblù per 1 a 0) che vale tanto per la squadra di Facciolo.

Prima frazione intensa, con capovolgimenti e accorgimenti tali da rendere sempre l’idea del possibile arrivo del gol. Dopo un quarto d’ora di contese, nell’area locrese arriva un suggerimento che la Vibonese non riesce a insaccare. La palla schizza fuori dai pali, c’è lo zampino di Donini.

Al 22’ Simonelli scaglia da lontano una sfera che si infrange sul palo. Vicino alla mezz’ora gli esterni ci riprovano. Da un calcio d’angolo è Favo a ricevere una palla ghiotta ma Donini respinge. Il Locri si scopre positivamente al 30’ con Staiano e al 40’ con Pelle. Quest’ultimo è roboante dai venticinque metri ma la palla è di poco fuori dai pali. Incandescente il finale anche per i rossoblù, con Donini che chiude la frazione su palla inattiva.

La ripresa inizia con le stesse modalità. In entrambi i casi Donini si stiracchia così bene da sentirsi rinato. Gli eventi del 21’ sono preludio del gol vibonese. Simonelli scivola con eleganza e accelerazione dentro l’area, dalla sinistra impegna Donini che non trattiene. Terranova si avventa sulla sfera ma il diagonale ha un angolo troppo ampio per finire in rete. Al 25’ gli attori sono sempre gli stessi, Simonelli cade in area in posizione centrale e Terranova raccoglie per depositarla con sicurezza alle spalle del delizioso numero 1 del Locri. Da qui in poi è un assalto del Locri a battute scandite: punizione di Leveque al 33’ con parata di Illipronti, incursione in area con palla ribattuta al 40’ e tiro dalla distanza di Reis intercettato dall’estremo difensore rossoblu.

Il tecnico rossoblù Facciolo ha commentato: «Siamo stati bravi a mettere in atto l’atteggiamento che volevamo, che avevo richiesto e su cui avevo lavorato. Per essere soddisfatto mancava solo che mettessimo la palla in rete». Se il tecnico rossoblù sorride, Scorrano non butta via niente, soprattutto perché la gara si è risolta negativamente per colpa di un solo episodio: «Di fronte avevamo un’ottima da squadra, che non ho letto dal punto di vista dei risultati bensì del gioco. In campo, finora, non hanno mai demeritato».