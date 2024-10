La Vibonese cerca il tris in campionato. Facciolo: «Contro il Castrum Favara gara da non sottovalutare. Ho tutti a disposizione»

La Vibonese cerca la terza vittoria consecutiva in campionato e che gli permetterebbe sicuramente di fare un salto consistente in classifica. Dopo i successi contro Locri e Pompei, infatti, il club rossoblù sta cercando di aggiustare sempre di più quelle piccolezze e quelle lacune di inizio stagione, e ci sta riuscendo bene. Domani alle ore 15, comunque, l’impegno non è di certo di quelli agevoli dal momento che la formazione di mister Facciolo farà vista al Castrum Favara, in terra agrigentina. Gara da non sottovalutare dunque, come afferma lo stesso tecnico Facciolo.

La conferenza stampa di Facciolo

Il mister rossoblù si è espresso in conferenza stampa pre-partita, analizzando la partita di domenica scorsa e mettendo nel mirino questa imminente: «Domani sarà una partita difficile contro una squadra neopromossa che, chiaramente, giocando in casa avrà molte motivazioni avendo al seguito anche un importante pubblico. Noi comunque dobbiamo arrivare concentrati e cercare di portare la partita dove vogliamo noi, considerando che loro giocano con tre terminali offensivi e attaccano con molti uomini». Ecco cosa si porta la squadra dalla partita di settimana scorsa: «Una partita dà sempre spunti per poter lavorare durante la settimana e noi lo abbiamo fatto. La cosa principale è di non incanalarci in un tipo di partita in cui potremmo andare in difficoltà, come ad esempio il subire ripartenze».

Tutti a disposizione

Mister Facciolo è dunque soddisfatto della prestazione di sette giorni fa, nonostante i tre gol subiti: «Sul lato difensivo, lo ribadisco, non abbiamo subito un tiro in porta ma ciò non toglie che negli ultimi venti minuti dobbiamo migliorare la gestione della partita». Tutti a disposizione per domani: «Terranova sta bene, mentre Alagna ha ancora bisogno di trovare la miglior condizione, in ogni caso siamo al completo. Dobbiamo crescere ancora molto perché siamo una squadra che ha grossi margini di miglioramento e dobbiamo riuscire a fare quello che abbiamo fatto nel primo tempo contro il Pompei, ma per tutti i novanta minuti altrimenti rischiamo di soffrire»