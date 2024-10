Verso il big match Vibonese-Scafatese, Mister Facciolo: «Vale 3 punti come tutte le altre, ma è una gara in cui le motivazioni vengono da sole»

Primo turno infrasettimanale della stagione nel campionato di Serie D (Girone I) e valido per l’ottava giornata. Inutile dire che la sfida di cartello di questo inusuale mercoledì è quella tra Vibonese e Scafatese. Allo stadio Luigi Razza, infatti, il club rossoblù ospita la capolista Scafatese in un match che vede di fronte la leader del girone appunto e la terza della classe. Entrambe sono reduci da due pareggi a reti bianche, con la Scafatese che è stata (anche inaspettatamente) bloccata in casa dalla neopromossa Sambiase mentre, la formazione di Facciolo è tornata da Barcellona Pozzo di Gotto (casa della Nuova Igea Virtus) con un punto e qualche rammarico visti i due legni colpiti.

Verso il big match

Insomma, una sfida di cartello che potrebbe regalare tante riflessioni al termine dei novanta minuti. Ecco le parole del tecnico Facciolo nella consueta conferenza stampa pre-partita: «I giorni a disposizione sono pochi ma come lo sono per noi lo sono anche per gli altri. Penso che sarà una partita che non ha bisogno di ulteriori motivazioni dal momento che si prepara da sola. In questi due giorni abbiamo solo cercato di recuperare le energie sia fisiche che mentali». E ancora: «Giocheremo questa gara normalmente, come abbiamo giocato le altre, anche perché sempre tre punti vale. Una sfida così importante penso vada oltre ogni fattore fisico e le due squadre si affronteranno per vincere, ma non credo il risultato influirà sulla classifica in maniera decisiva».