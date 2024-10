Serie D, la Vibonese guarda tutti dall’alto. Mister Facciolo: «Partita non sottovalutata, la squadra ha qualità»

Il tecnico del club rossoblù: «Quando siamo in difficoltà a centrocampo dobbiamo cercare di ripartire dalla difesa per poi aprire»

La Vibonese guarda tutti dall’alto dopo aver infilato il suo settimo risultato utile consecutivo e, appunto, dopo aver abbracciato la vetta (seppur condivisa con la Scafatese). La formazione rossoblù torna infatti vittoriosa dalla trasferta in casa del Sant’Agata e conclude una settimana intensa (tre impegni in sette giorni) con il regalo più bello: il primo posto. Protagonista assoluto (ancora una volta) è stato Pietro Terranova che decide il match con una personale doppietta, interamente da calcio di punizione. Rossoblù a quota 20 punti e con all’orizzonte il match interno contro il Ragusa.

Le parole di Facciolo

Una grande vittoria dunque, e forse ci teneva particolarmente il tecnico Michele Facciolo poiché affrontava il suo recente passato. Ecco le sue dichiarazioni nella conferenza stampa post-gara: «Avevamo preparato una partita diversa ma sapevamo comunque delle difficoltà alle quali andavamo incontro perché il Sant’Agata, a dispetto di quanto si dice, è una grossa squadra con giocatori importanti. Inoltre era la terza partita in una settimana e dunque non abbiamo avuto la massima lucidità e freddezza, e la stavamo pagando. I ragazzi non hanno sottovalutato l’incontro poiché, da mercoledì, ogni discorso che ho fatto era incentrato a far capire quanto difficile era questa partita e posso dire che lo hanno compreso, anche dagli atteggiamenti di qualche giocatore più esperto. Dunque non c’era questo pericolo della buccia di banana. Da questa vittoria mi porto a casa l’ulteriore consapevolezza che non esistono partite facili, ma dobbiamo comandare il gioco e noi questo non lo abbiamo fatto».

Il ricordo, infine, del suo passato al Sant’Agata: «A questa società devo dire solo grazie, dal presidente ai tifosi che oggi mi hanno accolto benissimo. Se oggi sono sulla panchina della Vibonese lo devo a questa società». E infine un consiglio ai suoi: «Quello che chiedo ai miei è che quando siamo in difficoltà a centrocampo dobbiamo tornare indietro e ripartire dalla difesa per poi aprire. Questa Vibonese ha qualità, ma dobbiamo metterla in campo».