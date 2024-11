Eccellenza, il Soriano piega la Paolana. Mister Giovinazzo: «Bravi a difendere il risultato. Giocare in 10 il secondo tempo non era facile»

Seconda vittoria esterna consecutiva per il Soriano. Due successi pesanti per la squadra che, dopo aver sbancato il d’Ippolito due settimane fa, è risultata vincente anche allo stadio Tarsitano di Paola. Bisognava rimediare alla sconfitta casalinga contro la Rossanese e così è stato, con la formazione di Giovinazzo che è riuscita a piegare una squadra come la Paolana (costruita per i playoff) pur giocando tutto il secondo tempo in dieci uomini a causa dell’espulsione dell’attaccante spagnolo Beceiro. Nel complesso, comunque, è prevalso un sostanziale equilibrio tra le due squadre e con poche occasioni pericolose. Il gol decisivo, infatti, è arrivato al minuto 17. È nato tutto da un calcio di punizione di capitan Clasadonte (partita superlativa) il quale ha operato per un passaggio corto, dentro l’area di rigore, con Fioretti che non lo ha aspettato per poi andargli incontro calciando di prima intenzione sul primo palo.

L’analisi di mister Giovinazzo

Soddisfatto il tecnico dopo la gara: «Partita difficile e ostica, ma siamo stati bravi a gestirla e a sbloccarla. Poi rimanere in dieci per tutto il secondo tempo non è facile ma i ragazzi si sono messi di gran lena a difendere il risultato e ci siamo riusciti, peraltro senza neanche correre grandi rischi». Per il Soriano però c’è una settimana intensa da affrontare, anche perché mercoledì c’è la semifinale d’andata di Coppa Italia Dilettanti contro il Praia Tortora: «Domenica (oggi) ci riposiamo e poi da lunedì penseremo alla Coppa che sarà un’altra bella gatta da pelare. La vittoria la dedico a mia moglie e ai miei figli che soffrono la lontananza».