Serie D, la Vibonese potrebbe aver trovato il suo gioiellino fatto in casa: eccellente l’esordio del classe 2007 Giuseppe Cosmano

Con la determinazione e la costanza i risultati col tempo arrivano, anche in un settore come quello del calcio che fa fatica a lanciare i propri giovani. E sono proprio alcuni di loro, i più caparbi, ad assaporare il frutto del sacrificio, lo stesso che molte volte sembrava inutile e che non portasse a nulla. Giuseppe Cosmano non solo ha avuto la determinazione giusta ma anche quel pizzico di sfrontatezza (che nel calcio serve) per credere nelle proprie potenzialità.

Domenica scorsa, in occasione della tredicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I), la Vibonese impegnata nella (poi vittoriosa) trasferta di Licata, presenta nell’undici titolare un giovane classe 2007 nella linea difensiva a quattro: si tratta di Giuseppe Cosmano. Il diciassettenne ha infatti sostituito egregiamente il compagno di reparto Fontanelli che, prima di quella partita, era il giocatore con più minutaggio della rosa (1158 minuti), dunque non l’ultimo arrivato. Eppure il talentino non ha sfigurato e, anzi, ha impressionato gli addetti ai lavori fornendo una prestazione maiuscola in una gara delicata, peraltro in trasferta, e con la Vibonese che aveva l’impellenza di vincere dopo due gare di digiuno. Certo, da considerare (e ha avuto ragione) anche il coraggio di mister Facciolo a buttare nella mischia un esordiente, ma non si può ignorare il carattere di quest’ultimo, peraltro in un ruolo che nel calcio d’oggi è considerato fondamentale.

Il giovane terzino può fare infatti entrambe le fasce, creando così duttilità tattica e tecnica. Cresciuto calcisticamente nella Segato di Reggio Calabria, è passato poi nell’Under 16 della Ternana e, in seguito, nell’Under 17 del Picerno. Quest’anno aveva iniziato la stagione nell’Under 19 della Vibonese e, dopo qualche convocazione in prima squadra senza però mai giocare, ecco i 97 minuti di Licata che possono essere un trampolino di lancio per il prosieguo della stagione. Insomma, la Vibonese potrebbe aver trovato il proprio gioiellino di casa, peraltro un prodotto della provincia dal momento che il giovane è originario di Soriano Calabro. Orgoglio sportivo anche del proprio paese dunque. La cosa importante però, è tenere i piedi per terra e la testa bassa, dando l’attenzione che serve agli elogi e ai complimenti, ma continuare a pedalare più forte di prima perché ancora non è stato fatto niente.