Volley, la Tonno Callipo femminile batte San Lucido e centra la settima vittoria stagionale

La Tonno Callipo Volley si conferma una macchina da vittorie, mettendo a segno il settimo successo stagionale contro il San Lucido, senza troppe difficoltà, in poco più di un’ora di gioco. La squadra giallorossa, pur non mancando momenti di tensione, continua a dominare, riflettendo per certi versi il percorso della passata stagione, ma con ancora maggiore forza. Gli avversari tentano di opporsi, ma non riescono a mettere un freno alla corazzata di coach Boschini, che risponde puntualmente con il giusto approccio tattico e un gioco solido.

La partita

Il match si apre con un equilibrio iniziale nel primo set, dove San Lucido si fa sentire soprattutto con l’opposto Giardini, capace di mettere in difficoltà la difesa di Vibo. Il punteggio rimane in parità fino al 9-9, quando la Tonno Callipo, grazie a un’immediata accelerazione, prende il comando. Super Macedo, con una serie di punti pesanti, e un muro decisivo di Curti spingono le giallorosse avanti. La reazione ospite arriva fino al -1, ma Vibo allunga con un parziale di 6-0 che chiude di fatto il set. Il capitano Denise Vinci, con tre punti consecutivi, è decisiva in questa fase, dimostrando una forma eccezionale.

Nel secondo set, la Tonno Callipo parte subito forte con un parziale di 5-0. San Lucido, seppur capace di una reazione iniziale, non riesce a contrastare la forza offensiva di Vinci, Rizzo e Cammisa. Quest’ultima si distingue per la sua performance al servizio, con 3 ace che mettono a dura prova la ricezione avversaria. La Tonno Callipo prende il controllo e non si ferma più, chiudendo il set con un netto +11. L’ingresso di Milazzo al posto di Cammisa e il suo contributo in ricezione e attacco chiudono il parziale senza ulteriori problemi.

Nel terzo set, San Lucido cerca di resistere, ma la determinazione della squadra di coach Boschini emerge prepotentemente. Milazzo, Curti e Macedo mantengono un buon vantaggio, mentre Martina Vinci si fa sentire con due decisivi primi tempi, consolidando la superiorità delle giallorosse. Vibo chiude senza patemi, confermando la sua forza.

«Abbiamo fatto un ottimo lavoro, soprattutto nel primo set abbiamo fatto meglio delle altre volte – ha commentato coach Boschini -. In definitiva è stata una gara come da pronostico: sapevamo che avevano delle buone attaccanti, ma noi col nostro servizio, non solo di Ilenia ma anche tutte le altre, abbiamo eseguito quello che ci eravamo detti in settimana. E quindi siamo riuscite a metterle in difficoltà sul primo tocco ed hanno fatto molta fatica a costruire il gioco. Per cui tatticamente la partita l’abbiamo preparata bene».

Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza del contributo di tutte le atlete, da chi gioca meno come Milazzo, Martina Vinci e Rustani, a chi è chiamato a entrare in campo nei momenti decisivi. «In questo torneo lungo e difficile, serve il contributo di tutte. Dobbiamo essere una squadra con la panchina lunga perché il campionato è lungo e perché gli obiettivi che ci siamo prefissati pretendono appunto che ci sia tanta scelta».

Boschini ha poi sottolineato il duro lavoro settimanale che sta alla base di ogni vittoria delle giallorosse: «Tutto ciò è il frutto di ore ed ore spese in allenamento, in una struttura che ti permette di esprimerti al massimo del tuo potenziale. Insomma c’è un duro lavoro da parte di tutti: in primis del Presidente Callipo che ci mette le risorse, e poi da tutta la macchina organizzativa che ci sta dietro, dalle atlete allo staff».

Il tecnico ha poi elogiato l’ambiente al PalaValentia, che continua a essere caloroso e di supporto alla squadra: «I nostri tifosi sono fantastici, ci sostengono sempre, e spero che il nostro pubblico cresca sempre di più».

La Tonno Callipo avrà ora una settimana di riposo, con il prossimo incontro previsto per sabato 14 dicembre, quando ospiteranno le siracusane della Melilli Volley. La squadra giallorossa continua a marciare a ritmo serrato, pronta a difendere il suo dominio anche nelle prossime sfide.