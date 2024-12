Vibonese, sale l’attesa per il big match contro la capolista Siracusa. Il neo acquisto Nunziante: «Pronto alla battaglia»

Si chiude col botto il 2024 del Girone I di Serie D. In occasione della quattordicesima giornata (l’ultima dell’anno solare appunto) il fato del calendario ha voluto che si scontrassero la prima della classe contro una delle seconde, in modo da rimescolare ulteriormente le carte o dare un’altra botta al campionato in ottica vetta. La Vibonese ospiterà, alla stadio Luigi Razza, la capolista Siracusa con l’opportunità di riaprire i giochi per il vertice dal momento che, con una vittoria, si porterebbe a una sola lunghezza dalla cima.

Il nuovo acquisto Nunziante è già carico

In vista del big match ha parlato, ai microfoni ufficiali del club, il nuovo acquisto Christian Nunziante. Il centrocampista ventiquattrenne darà sicuramente una grossa mano alla causa, anche per la sua esperienza, dal momento che conta oltre 100 presenze in Serie C. Arriva dal Sant’Agata dove, in questa prima parte di stagione, ha realizzato un gol e, guarda caso, proprio nella sfida contro i rossoblù: «Sono pronto a sacrificarmi per la squadra. Conoscevo già il capitano Favo e anche mister Facciolo, dal momento che ho avuto modo di lavorare con lui per due anni, e anche il direttore sportivo Meli è per me un volto noto». E ancora: «Per me è la prima volta che faccio questo girone e posso dire che, rispetto allo scorso anno, è molto più competitivo con rose forti e costruite in maniera ponderata. Tutte possono vincere contro tutte. Sono a completa disposizione del mister e, soprattutto, sono pronto per questa battaglia di domenica contro il Siracusa. Sarà una partita fondamentale e che potrà dare una svolta a questo campionato. Vogliamo arrivare il più avanti possibile».