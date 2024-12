Il 2024 della Vibonese si chiude sul campo del Paternò: obiettivo portare a casa 3 punti e riavvicinarsi alla vetta

Adesso bisogna chiudere l’anno solare nel migliore dei modi. Per quel che riguarda la Serie D (Girone I) sarà l‘ultimo weekend calcistico del 2024, il quale potrebbe portare nuovi ribaltoni di classifica e stravolgimenti nelle gerarchie di vertice. Tra quelle che devono rincorrere c’è la Vibonese, attualmente quinta in concomitanza con la Reggina a quota 29 punti, con il secondo posto distante tre lunghezze e la vetta sette. La forbice si è allungata infatti settimana scorsa, nella sconfitta interna contro la capolista Siracusa (fresca Campione d’inverno) e proprio per questo la formazione di mister Facciolo non deve inciampare ulteriormente.

La trasferta di Paternò

In vista della diciassettesima giornata (l’ultima d’andata) i rossoblù saranno di scena in terra siciliana, sul campo del Paternò. Un match non da sottovalutare, anche per la posizione di classifica che occupa la squadra di mister Catalano, ovvero appena fuori dalla griglia playoff e a meno sei proprio dalla Vibonese.

A parte questo, però, ci sarà da superare una squadra che in casa non perde da cinque turni consecutivi (con un solo gol subito) e, al momento, è la seconda miglior difesa casalinga insieme alla Scafatese. Nelle ultime sette partite giocate a Paternò, la Vibonese non ha mai vinto, racimolando solo un pareggio. Arbitra la gara Leonardo Leorsini di Terna, coadiuvato dagli assistenti Marco Bosco di Roma 2 e Angelo Calce di Cassino. Appuntamento dunque a domenica 22 dicembre, fischio d’inizio previsto per le 14:30.