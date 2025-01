Non solo calcio, l’Ags Soriano rinnova l’impegno sociale e abbraccia gli ospiti della casa di cura. La vice presidente Primerano: «Lo sport è coesione»

Una delegazione della società rossoblù si è recata in visita alla Casa di riposo San Francesco di Soriano per trascorrere del tempo con gli anziani

In queste feste post Natale c’è chi preferisce la neve e chi la famiglia, riunita in quei pochi momenti dell’anno. Ma c’è anche chi non ha la possibilità di passare le festività con i propri cari. Ed è proprio qui che emerge il sentimento di solidarietà e il pensiero volto agli altri. In tal senso l’Ags Soriano (squadra militante nel campionato di Eccellenza calabrese) dimostra anche il suo impegno extra-sportivo e volto al sociale. Non solo campo, gol e giocate dunque ma anche impegno sul territorio. Nella mattinata di oggi, infatti, una delegazione della dirigenza rossoblù, guidata dalla vice-presidente Valeria Primerano, si è recata nella Casa di riposo “San Francesco” di Soriano, per rivolgere un saluto e trascorrere qualche momento insieme agli anziani.

Le parole di Valeria Primerano

Un gesto sicuramente nobile e racchiuso nelle parole della stessa Valeria Primerano: «Lo sport, per come lo intendiamo noi dirigenti è anche un momento di aggregazione, di veicolo di coesione e solidarietà sociale. Abbiamo sempre detto che nel nostro progetto il rapporto umano è uno sfondo necessario, indispensabile. Non soltanto inteso in senso stretto, quale rapporto inter nos ma anche con il mondo esterno, soprattutto con quei mondi che sfuggono alla memoria della quotidianità, spesso egoista e distratta». E ancora: «A livello personale questa della casa di riposo di Soriano è una realtà cara al mio cuore perché ha ospitato anche i miei genitori e, quindi, conosco bene la tenerezza di quel mondo. Vorrei che anche le agenzie educative sensibilizzassero all’approccio con questo mondo dal quale, quando si entra, si esce, poi, senz’altro più ricchi. A volte sembrano piccoli gesti, ma finiscono per riempire di gioia tanti cuori e regalano, a tutti, grandi emozioni».