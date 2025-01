Volley, la Tonno Callipo travolge Terrasini e si prepara al big match di Catania. Boschini: «Può decidere il campionato»

La Tonno Callipo Vibo Valentia inanella la sua decima vittoria consecutiva, confermando un percorso netto nel girone d’andata. Davanti al pubblico del PalaValentia, la squadra calabrese ha superato senza difficoltà il Due Rent Volley Terrasini in tre set (25-18, 25-15, 25-17), nonostante l’assenza del capitano Denise Vinci, fermata per precauzione a causa di un fastidio alla schiena. Una vittoria che rappresenta un ottimo rientro dalla pausa natalizia e prepara il terreno per lo scontro al vertice di sabato prossimo contro la vice-capolista Farmitalia Catania.

La partita

Il primo set si è aperto con un equilibrio iniziale, ma la Tonno Callipo ha saputo prendere il controllo grazie al servizio incisivo di Cammisa e Bellanca. Nonostante un calo momentaneo che ha permesso a Terrasini di recuperare fino al 18-15, la squadra allenata da coach Boschini ha rialzato il ritmo, chiudendo il parziale con un decisivo 25-18, grazie agli ace di Rizzo e Curti.

Il secondo set è stato un monologo della Tonno Callipo. Gli ace di Otta – MVP della serata con 12 punti, 4 ace e 1 muro – hanno scavato il primo solco (10-3). Nonostante un tentativo di reazione degli ospiti, guidato da Caruso, la superiorità di Vibo Valentia si è rivelata schiacciante. Gli attacchi di Cammisa e Rizzo hanno permesso alle padrone di casa di chiudere agevolmente il parziale sul 25-15.

Nel terzo set, coach Boschini ha dato spazio a diverse seconde linee, tra cui Martina Vinci e Surace, senza perdere fluidità di gioco. L’ace di Martina Vinci e le ottime giocate di Milazzo hanno portato la squadra verso una conclusione senza affanni. Dopo tre match point annullati, è stata Milazzo a siglare il punto decisivo per il 25-17, chiudendo il match in un’ora e cinque minuti.

Oltre alla prestazione di Otta, spiccano i contributi di Rizzo (10 punti, 2 ace) e Bellanca (9 punti, 1 muro). Buono anche l’esordio del secondo libero Quarto, che ha sostituito Darretta durante il match. In tribuna, intanto, si è rivista Quiligotti, il libero titolare ancora in recupero, che ha sostenuto la squadra con entusiasmo.

Ora tutte le attenzioni sono rivolte alla sfida contro Farmitalia Catania, una partita che potrebbe dare importanti indicazioni sul campionato. Un’eventuale vittoria permetterebbe alla Tonno Callipo di allungare il distacco in classifica e consolidare la leadership in vista della Coppa Italia.

Intervista a coach Boschini

Al termine della partita, il tecnico giallorosso si è mostrato soddisfatto del risultato: «Diciamo che ci si spera sempre, poi è chiaro che il torneo non è semplice, è una categoria superiore rispetto allo scorso anno ma noi abbiamo alzato anche il livello della squadra. Però sperare all’inizio di fare dieci vittorie su dieci, chiudendo l’anno solare senza neanche una sconfitta, e beh possiamo ben dire che stiamo vivendo un’epoca d’oro».

Nonostante il successo, Boschini ha riconosciuto qualche momento di calo: «Abbiamo lavorato tanto questa settimana, sia tecnicamente che sul piano mentale. Sono molto contento, al di là di qualche disattenzione con la nostra solita partenza a rallenty, visto che ci mettiamo sempre un po’ a studiare l’avversario. Tuttavia, quando la squadra lavora all’unisono, come oggi, è difficile poterci stare dietro».

Guardando alla sfida contro Catania, il coach ha ammesso l’importanza cruciale dell’incontro: «Sicuramente non ci nascondiamo dietro un dito: tutti, ad iniziare dalle ragazze, siamo consapevoli che la partita deciderà gran parte del campionato. Un successo da parte nostra significherebbe mettersi a +4 dalla seconda, quindi non solo più che probabile qualificazione per la Coppa Italia, ma anche una seria ipoteca sul campionato»

Infine, riguardo al recupero di Denise Vinci e alla preparazione post-sosta natalizia, Boschini ha dichiarato: «Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto molto meno vacanze, stando molto di più in palestra. Le ragazze sono tornate concentrate e soprattutto vogliose di sistemare quelle cose che bisognava fare, e questo ci darà una bella spinta in avanti».