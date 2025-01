Eccellenza, risoluzione consensuale del contratto tra il Soriano e mister Giovinazzo: fatale la sconfitta interna contro la Palmese

Scossone in casa Soriano. Fatale infatti la sconfitta di ieri pomeriggio, in occasione della sedicesima giornata (la prima del girone di ritorno) del campionato di Eccellenza contro la Palmese. Seconda sconfitta casalinga dopo quella contro la Gioiese che ha portato a quattro gare il digiuno da vittorie da parte del club rossoblù che, già a gennaio, si vede già sgretolati tutti gli obiettivi della vigilia poiché, dopo essere sfumato l’obiettivo della Coppa Italia Dilettanti, sembrano lontani anche i playoff e, anzi, la formazione sorianese adesso deve guardarsi anche indietro perché da sotto iniziano a spingere. Insomma, una stagione senz’altro deludente in confronto alle aspettative iniziali.

Si separano il Soriano e mister Giovinazzo

C’è comunque un girone di ritorno per recuperare parzialmente quanto perso ma c’era bisogno di una scossa. E questa è arrivata con il cambio in panchina. Dopo la riunione d’urgenza di ieri da parte dei vertici dirigenziali rossoblù, si è arrivati alla risoluzione consensuale del contratto con il tecnico Giuseppe Giovinazzo che lascia dopo 50 gare ufficiali, 25 vittorie e 13 pareggi. Ecco il comunicato ufficiale del club: «AGS Soriano comunica di aver raggiunto l’accordo con il tecnico Giuseppe Giovinazzo per la risoluzione consensuale del contratto. Una decisione sofferta e dolorosa, in particolare per l’ottimo rapporto che fin da subito si è instaurato fra l’allenatore e l’ambiente rossoblù. Alla luce degli ultimi risultati, si è deciso di dare la classica svolta alla situazione e, di comune accordo con il tecnico, di interrompere la collaborazione. A mister Giuseppe Giovinazzo va il ringraziamento più sincero da parte dell’Ags Soriano per quanto fatto sulla panchina rossoblù e per i risultati raggiunti, fra i quali spicca la storica partecipazione ai play off nella passata stagione. Contestualmente al tecnico Giuseppe Giovinazzo, si interrompe anche il rapporto con il vice Natale Giovinazzo, altra figura che ha contribuito fortemente al raggiungimento di brillanti risultati. A mister Natale un sentito “grazie” per quanto fatto a Soriano. Ci separiamo da due professionisti esemplari, ma il distacco riguarda solo il lato sportivo. A livello personale il legame era e rimarrà fortissimo». La società si sta già muovendo per trovare il possibile sostituto. Contatti con Figliomeni, ma sullo sfondo c’è anche Francesco Marasco.