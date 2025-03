La cura Figliomeni funziona: con lui in panchina il Soriano ha conquistato 22 punti in due mesi

Il Soriano vola sulle ali dell’entusiasmo e corre dritto verso quello che sarebbe il suo secondo play off consecutivo dopo quello della scorsa stagione. In occasione della ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza, infatti, il club rossoblù ha battuto la Paolana in quello che era un vero e proprio scontro diretto per la soglia play off e agganciandola al quinto posto in classifica (l’ultimo utile per gli spareggi). A quattro giornate dalla fine, dunque, tutto è ancora aperto e con la formazione vibonese che potrebbe rientrare tra le prime cinque.

La cura Figliomeni funziona

Un ritmo certamente di alto rilievo e con la cura Figliomeni che sembra funzionare eccome. Da quando è arrivato il tecnico, infatti, il Soriano ha messo a referto sette vittorie e un pareggio nelle ultime dieci giornate e con un dettaglio da non trascurare: con mister Tonino Figliomeni in panchina, la squadra rossoblù sarebbe prima in classifica in virtù dei 22 punti racimolati nell’arco che va dal 19 gennaio in casa del Praiatortora al 23 marzo contro la Paolana. Due mesi di marcia inarrestabile, macinando gioco e gol. E riguarda proprio le reti realizzate l’altro emblematico dettaglio dal momento che il Soriano targato Figliomeni non sarebbe solamente primo come punti fatti, ma risulta anche la squadra più prolifica nel periodo di tempo considerato con all’attivo 20 reti. Solo in un’occasione, infatti, Ocampo e compagni non sono andati a segno ovvero nel match esterno in casa della Rossanese. Numeri sicuramente confortanti e che fanno ben sperare per quello che è stato sempre il principale obiettivo, arrivare cioè tra le prime cinque. Domenica la squadra vibonese è attesa in casa di un Ardore in cerca di punti salvezza, e una vittoria rossoblù potrebbe davvero ipotecare la griglia play off.