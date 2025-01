Calcio, Bulldog Vibo reduce da due vittorie e una sconfitta ma ora si guarda al nuovo weekend davanti

Si avvicina un altro weekend di sport e, in questo caso, di calcio. A scendere in campo come di consueto, saranno anche le future leve del calcio territoriale e non solo e che, per il momento, si stanno facendo notare con la scuola calcio Bulldog Boys di Vibo, con quest’ultima che per organizzazione e qualità si conferma puntualmente come punto di riferimento del comprensorio.

Due vittoria e una sconfitta per la Bulldog

E in attesa del nuovo fine settimana, da menzionare ci sono i successi di quello precedente dove le varie categorie della Bulldog hanno dato ancora una volta prova della loro forza. Tre partite su quattro andate in scena, poiché è stata rinviata l’Under 17 provinciale per accordo tra società, andando incontro ad alcune esigenze pervenute dalla società ospite Nuova Ada. È di due vittorie e una sconfitta comunque il bottino del weekend passato. Vincono Under 14 Elite in quel di Rossano per 0-3. Vittoria anche per l’Under 15 provinciale nella settima giornata di campionato, ovvero l’ultima di andata. Ospite della Bulldog la seconda della classe, il Francavilla Angitola, battuto anche qui con il risultato di 3-0 con gol di Manco, Carnovale e Masso. Con questo successo la squadra vibonese inanella la settima vittoria su altrettante gare disputate e si porta a +6 proprio sulla rivale diretta per la promozione alla categoria Regionale.

Sconfitta a Reggio Calabria l’Under 16 Elite contro i pari età della Reggina. Di 4-1 il risultato finale, nel big match di vertice tra prima e seconda. Adesso bisogna immediatamente smaltire la sconfitta e ritrovare l’entusiasmo per ritornare subito in campo e continuare il percorso fin qui tracciato con merito. Per il settore base della Scuola Calcio, cinque vittorie su cinque partite giocate per gli Esordienti Figc. Nell’ultima partita i Bulldoghini hanno battuto in casa i pari età della Vibonese e sabato riprenderanno proprio tra le mura amiche il girone di ritorno.