Promozione B, il Capo Vaticano batte il Caraffa (0-2) e continua il suo buon momento: undici gol nelle ultime tre gare

Undici gol nelle ultime tre uscite di campionato e sette punti portati in cascina. Il Capo Vaticano prosegue il suo buon momento e, di conseguenza, la sua risalita in classifica. Nell’anticipo del girone B del campionato di Promozione, valido per la diciassettesima giornata, i neroverdi tornano vittoriosi dalla trasferta sul campo del Caraffa e, almeno momentaneamente, vedono la zona play off. Risultato maturato interamente nel secondo tempo con Alessio Macrì che sblocca gli equilibri mentre Filì, alla mezz’ora, raddoppia per lo 0-2 definitivo.

Le parole del ds Verduci

Continua la scia positiva iniziata a fine 2024 dunque per il Capo Vaticano. Intervistato in esclusiva, ecco le parole del direttore sportivo Enzo Verduci che analizza innanzitutto la gara: «Una partita che i ragazzi hanno dominato in lungo e in largo, tralasciando un inizio alquanto propositivo da parte del Caraffa che si è resa pericolosa con Giglio. In seguito il Capo Vaticano ha preso il sopravvento dal punto di vista fisico, e di questo il merito va al prof. Nucera e a mister Surace. Oltre a questo la squadra ha ritrovato mentalità e concentrazione ma, soprattutto, spirito di sacrificio». E ancora: «L’obiettivo rimane quello di allontanarci dalla zona calda, perché è vero che attualmente siamo a un solo punto dai play off, ma è anche vero che prima di questa gara eravamo a soli due punti di distacco dalla zona play out. Vogliamo toglierci il prima possibile le ansie della salvezza, e poi iniziare a divertirci». Puntellare adesso per programmare domani: «L’intento è quello di puntellare la squadra e, allo stesso tempo, c’è l’invito della società di sedersi a un tavolo e programmare il futuro in maniera seria e professionale».