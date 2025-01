La Vibonese torna a sorridere, al Luigi Razza battuto 2-0 il Locri: per i rossoblù doppietta di Alagna

Due orizzonti di classifica differenti ma animi più o meno simili. Il derby tutto calabrese tra Vibonese e Locri, valido per la ventesima giornata del campionato di Serie D, poneva le due formazioni già a una sorta di bivio, forse più fatale per i rossoblù. La sconfitta di settimana scorsa sotto la pioggia, nel big match contro il Sambiase, non consentiva alla squadra di mister Facciolo altri passi falsi per non compromettere ulteriormente la già difficile corsa ai vertici. E alla fine la Vibonese ritrova il sorriso e tre punti che fanno innanzitutto morale.

Primo tempo

La Vibonese ritrova Giunta, seppur in panchina, dopo il forfait per infortunio di settimana scorsa, Berardi ancora convalescente mentre Simonelli non disponibile. Per il resto Bolzon tra i pali protetto da Germinio, Squillace, Checa e Nunziante. Centrocampo a tre con capitan Favo coadiuvato da Aronica e Cardinale. Tridente offensivo composto da Napolitano, Alagna e Terranova. Tra le fila del Locri, che non vince da tre turni e con una sola affermazione nelle ultime sei gare di campionato, ecco una sorta di 4-3-1-2 con il quartetto arretrato composto da Larosa, Pantano, Kremenovic e Chiricosta. A centrocampo operano Emmanouil, Simonetta e Leveque mentre Gualtieri è libero di giostrare sulla trequarti, a supporto del tandem offensivo Daquinto-Fangwa.

Prima frazione che scorre via in maniera alquanto blanda e con poche occasioni di rilievo. Il primo timido squillo, infatti, è alla mezz’ora con un calcio di punizione di Leveque sporcata però dalla barriera perdendo la sua pericolosità. Pochi minuti più tardi sempre gli amaranto si rendono pericolosi con un insidioso rasente di Fangwa che scheggia il palo, alla destra di Bolzon. Al minuto 33 ecco l’episodio che sblocca la gara: cross, sul settore di destra di Terranova nel cuore dell’area di rigore dove svetta di testa Alagna che batte Donini. Proprio sul finire della prima frazione i padroni di casa vanno vicini al raddoppio con Cardinale che, imbeccato con un filtrante nel cuore dell’area di rigore, mette i brividi a Donini.

Secondo tempo

Nella ripresa girandola di cambi, con mister Facciolo che rivoluziona il centrocampo inserendo Giunta e Milazzo rispettivamente per Cardinale e Aronica. Nelle fila del Locri fuori Gualtieri e dentro Scarfiello. Al nono minuto il Locri si affacci dalle parti di Bolzon con un gran tiro potente, ma centrale, di Emmanouil ma il portiere rossoblù blocca in due tempi. Pochi minuti più tardi sempre il Cavallo Alato insidioso, stavolta sugli sviluppi di un calcio d’angolo con capitan Larosa che di testa manda fuori di un centimetro. La squadra di mister Zito rimane molto propositiva e, al 18′ pt, si rende ancora una volta pericolosa: bella manovra in zona offensiva tra Fanqgwa e Daquinto con quest’ultimo che, con un velo, smarca il compagno di squadra Aprile che impegna Bolzon. Nel momento migliore del Locri la Vibonese trova il pesantissimo del raddoppio: straripante corsa, sul settore di sinistra, del nuovo entrato Castillo che entra in area e mette in mezzo un bel filtrante che trova il tap-in di Alagna, trovando così la doppietta personale.

Il tabellino

VIBONESE: Bolzon; Germinio, Squillace, Checa, Nunziante; Favo, Aronica (1′ st Milazzo, 42′ st Capone), Cardinale (1′ st Giunta); Napolitano (20′ st Castillo), Alagna, Terranova (30′ st Palumbo). A disp.: Bifulco, Atteo, Berardi, Barrere. All Facciolo

LOCRI: Donini; Larosa (30′ st Foti), Pantano, Kremenovic, Chiricosta (13′ st Aprile); Emmanouil (42′ st Zucco), Leveque, Simonetta; Gualtieri (1′ st Scarfiello); Daquinto, Fangwa. A disp.: Lauritano, Pipicella, Aquino V., Aquino, D., Morrone. All. Zito

ARBITRO: Michele Piccolo di Pordenone (assistenti Simone Conforti di Salerno e Giovanni Di Meglio di Napoli)

MARCATORI: 33′ pt Alagna (V), 30′ st Alagna (V)

NOTE: Ammoniti: Nunziante (V), Simonetta (L), Emmanouil (L), Kremenovic (L). Rec. 2′ pt-5′ st