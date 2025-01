Eccellenza, il Soriano batte il Rende (2-0) come da pronostico. Mister Figliomeni: «Buona prestazione contro un avversario organizzato»

Seconda vittoria consecutiva per il Soriano che, nel diciottesimo turno del campionato di Eccellenza, batte 2-0 il Rende e si porta a quota 28 punti in classifica, a sole due lunghezze dalla soglia play off. Passano solamente sessanta secondi e i padroni di casa sbloccano il risultato grazie all’argentino Ocampo che supera il portiere avversario con un egregio pallonetto. Al ventesimo arriva anche il raddoppio a firma di Macias che, su cross di Acosta, svetta di testa. Gara nel complesso in gestione e con diverse occasioni, come quella di Pertierra o la traversa di Dascoli.

Le parole di Figliomeni

Nel post gara, ai microfoni ufficiali del club, si è espresso il tecnico Tonino Figliomeni: «Sono contento per la prestazione dei ragazzi, maturata contro un avversario che a mio avviso non merita la classifica che ha, dal momento che ho visto un Rende organizzato. Siamo stati bravi a passare in vantaggio e, nel secondo tempo, l’abbiamo gestita. Inoltre abbiamo avuto diverse occasione davanti alla porta ma nel complesso va bene così». E ancora: «Chi è stato chiamato a sostituire gli squalificati ha fatto bene, ora dobbiamo capire che ogni settimana è uno step in cui dovremo migliorarci».