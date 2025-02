La Vibonese centra la quarta vittoria consecutiva. Facciolo: «Nel secondo tempo ho dovuto frenare la Sancataldese schierando 5 difensori»

La Vibonese inanella la sua quarta vittoria consecutiva in campionato e avvicina ancora di più il secondo posto, distante adesso solo tre punti. Il club rossoblù, nella ventitreesima giornata di Serie D (girone I) espugna il campo della Sancataldese che in questa stagione era ancora imbattuto e che non veniva violato da maggio scorso. Insomma, un successo ancora più emblematico per una squadra che sta disputando un girone di ritorno da primato. Gara ben gestita, con la squadra di Facciolo che era passata in vantaggio con Giunta ma l’arbitro fischia l’offside. Al ventesimo del primo tempo, però, bomber Terranova ribadisce in rete un pallone in mezzo all’area, sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Le parole di Facciolo

Nella consueta conferenza stampa post gara, si è espresso lo stesso tecnico Michele Facciolo: «Era esattamente la partita che mi aspettavo, ovvero combattuta e dove bisognava stare dentro per tutti i novantacinque minuti. Nel secondo tempo abbiamo avuto due o tre ripartenze interessanti ma non siamo stati puliti nell’ultimo passaggio. Di fronte avevamo comunque un avversario che in casa non perdeva da oltre sei mesi e dunque se non la si sbloccava diventava difficile, anche perché in questo campo non ti puoi rilassare». E poi: «La Sancataldese ha fatto di tutto per riaprire la partita e quando ho visto che continuava a inserire altri attaccanti, ho dovuto limitare la pressione che loro stavano facendo con i palloni lunghi e con la superiorità sugli esterni. Dunque ho tolto un attaccante e ho giocato con la difesa a cinque. Io non ho mai pensato di venire qui e vincere facile».