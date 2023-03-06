Il fine settimana trascorso ha visto la presenza nella città capoluogo di Nam Cheol Seo, 8° Dan Kyoshi di Kendo tra i pochi al mondo giunti al livello massimo di questa disciplina

«Abbiamo profuso il massimo impegno umano ed economico, per poter avere Nam Cheol Seo qui a Vibo Valentia – ha dichiarato il presidente della Asd Scuola marziale vibonese Roberto Bucca». Il coreano, che è stato accompagnato dal pluricampione Yong-ki Park, ha tenuto un seminario di elevato valore tecnico, che ha visto la partecipazione per questa due giorni di praticanti e maestri provenienti da Puglia, Campania, Lazio, Sicilia e ovviamente dalla Calabria. Il seminario è stato organizzato in collaborazione con la Kuma no kai kendo Catania. «Tutti hanno apprezzato l’ospitalità della nostra terra – ha sottolineato il presidente Bucca – ed in futuro c’impegneremo per ripetere tali eventi, anche in virtù del fatto che Vibo Valentia sta diventando un punto di rifermento per tutto il Sud Italia». [Continuna in basso]

Il 2 sprile, intanto, si terrà una sessione di esami al Palavalentia tenuta dal maestro Valter Pomero, 7° Dan Kyoshi, torinese e responsabile della commissione tecnica della Confederazione italiana kendo. «Mi corre l’obbligo di ringraziare la Provincia di Vibo Valentia, che ha patrocinato l’evento – ha poi aggiunto Bucca – e Filippo Maria Callipo per il suo continuo contributo verso gli sport considerati “minori”». Il maestro Seo, importante figura nel panorama mondiale del kendo e punto di riferimento del Governo coreano, sarà presente come capo commissione arbitrale ai Campionati italiani assoluti che si terranno il 12 e 13 marzo a Modena. L’ultimo fine settimana di Marzo la Scuola marziale vibonese sarà a Bucharest per partecipare alla 29esima Romanian kendo cup, tra i più importanti tornei giovanili di kendo in Europa.

