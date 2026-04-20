Termina il penultimo weekend sportivo per il settore giovanile della Bulldog. Stagione quasi terminata dunque, ecco allora il bilancio delle partite disputate dai nero-arancio.

Sorride solo l'U14 Elite

Venticinquesima giornata di campionato per i piccoli di casa Bulldog, che allo stadio Marzano ospitavano la formazione dell'Alessandro Rosina: in palio il quinto posto in classifica. Dopo la sconfitta-beffa contro la Reggina, si attendeva la partita decisiva per il quinto piazzamento in campionato e i Bulldoghini non hanno deluso le attese, confermando l'ottimo ruolino nel girone di ritorno con nove vittorie su dodici partite disputate (sette vittorie consecutive).

Nel primo tempo squadra un po' contratta e nervosa, andata sotto di un gol allo scadere del tempo regolamentare, con la formazione ospite in inferiorità numerica. Nella ripresa è scesa in campo una Bulldog più determinata che ha voluto far sua la partita con tre gol di pregevole fattura. Allo scadere del tempo di gioco secondo calcio di rigore concesso agli ospiti (il primo non ha prodotto gol) e risultato finale di 3-2 per la formazione di casa. Ultimo impegno della stagione sabato prossimo a Cosenza contro la formazione locale della Morrone attuale seconda forza del campionato.

Caduta interna per l'U16 Elite

Termina il campionato U16 Elite. I ragazzi nero-arancio avrebbero meritato di chiudere con un risultato diverso una stagione che a tratti li ha visti protagonisti di importanti imprese sportive, come le vittorie contro Real Cosenza e Reggina. Domenica c'era di fronte la seconda forza del campionato, i giovani vibonesi però hanno dimostrato di potersela giocare contro tutti. Partita a senso unico che ha visto la Bulldog sfiorare in diverse occasioni (a fine partita saranno almeno cinque quelle da gol) la meritata rete. Invece la "beffa" arriva del vantaggio ospite, su calcio di rigore concesso alla Gioiese nel momento migliore dei padroni di casa. La rete ospite non ha disunito la Bulldog che ha continuato per tutta la partita a provare a ristabilire il risultato, senza successo. Rimane l'ennesima prestazione positiva di una squadra che è cresciuta tanto nell'arco della stagione e che ha visto diversi suoi componenti essere convocati con la categoria U17 Regionale, insomma un percorso sportivo importante.

U17 Regionale si ferma ai playoff

Termina il cammino dell'U17 Regionale, nella partita di finale playoff del girone C, contro i pari età dell'Union Kroton. Eppure la partita era iniziata bene, interpretata meglio dalla Bulldog che ha piazzato un uno/due micidiale che sembrava aver messo sui giusti binari l'inerzia. Ma la formazione ospite ha accorciato le distanze, con una bella punizione, chiudendo il primo tempo sotto di un gol. Nella ripresa parte forte la Bulldog e dopo appena tre minuti è 3-1. Nemmeno il tempo di festeggiare che i crotonesi accorciano nuovamente. Nel giro di pochi minuti è arrivato anche il pareggio che ha ulteriormente dato brio all'Union Kroton per l'allungo finale che, di fatti, chiuso i giochi e ha dato il pass per i quarti di finale regionali. Rimane il rammarico per questi ragazzi che hanno regalato un bel calcio e con merito avevano rincorso un sogno svanito a pochi centimetri dall'arrivo.