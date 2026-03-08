Nel 24° turno la squadra vibonese conquista una vittoria sofferta contro la Palmese, imponendosi 3-2 e consolidando la propria posizione in zona playoff. Un successo importante per gli uomini di Soriano nella corsa alla fase finale del campionato

Dopo l’anticipo di ieri, che ha visto la vittoria per 4-1 della DB Rossoblù Luzzi in casa del Cittanova, oggi pomeriggio si sono disputate le rimanenti sette partite, valide per la ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza calabrese. Di seguito i risultati finali, la classifica aggiornata e il prossimo turno in programma domenica 15 marzo.

I risultati

Brancaleone-Bocale 2-0

Cittanova-DBR Luzzi 1-4

Isola CR-Gioiese 1-0

Paolana-Trebisacce 0-1

Reggioravagnese-Stilomonasterace 0-1

Rossanese-Castrovillari 2-1

Soriano Fabrizia-Palmese 3-2

Virtus Rosarno-Praiatortora 0-2

La classifica

Praiatortora 62

Trebisacce 54

Stilomonasterace 45

Paolana (-1) 41

Soriano Fabrizia 38

Brancaleone 36

Virtus Rosarno 35

Reggioravagnese 35

DBR Luzzi 33

Bocale 33

Palmese 32

Rossanese 31

Isola CR 30

Gioiese (-1) 11

Castrovillari (-12) 5

Cittanova 4

Il prossimo turno

Bocale-Rossanese

Castrovillari-Paolana

DBR Luzzi-Virtus Rosarno

Dgs Praiatortora-Brancaleone

Gioiese-Soriano Fabrizia

Palmese-Reggioravagnese

Stilomonasterace-Cittanova

Trebisacce-Isola CR