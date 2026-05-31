Si chiude con un bilancio straordinario la spedizione della Fenix Sport Academy ai Campionati Italiani e alla Coppa del Presidente della Federkombat, andati in scena al Palazzo del Turismo di Jesolo. Sul tatami veneto, gli atleti guidati dal Coach Paolo Lo Preiato hanno risposto presente all'appuntamento più importante dell'anno per la disciplina della Kick Light, portando a casa titoli pesantissimi e confermando l'alto livello tecnico della scuola.

I risultati negli Assoluti

Il risultato di maggior prestigio arriva dal tabellone dei Campionati Italiani Assoluti, la competizione regina che seleziona i rappresentanti della Nazionale Azzurra: qui Domenico Romano si è laureato Campione Italiano Assoluto conquistando il primo posto nella Categoria Junior -94 kg che gli potrebbe spalancare ufficialmente le porte della Nazionale per le prossime competizioni internazionali Wako. Sempre negli Assoluti, ma nella categoria Senior -74 kg, è salito sul podio anche Simone Morgese, autore di un ottimo terzo posto al termine di una serie di match ad altissima intensità contro i migliori interpreti della categoria.

Imprese nella Categoria Junior

Il fine settimana di Jesolo ha visto poi il dominio assoluto delle atlete della Fenix nei Campionati di Categoria, dove sono arrivate prestazioni storiche nella classe Junior. Roberta Valente ha compiuto un'autentica impresa laureandosi due volte Campionessa Italiana, grazie ai primo posto conquistato sia nei -50 kg che nei -55 kg, dimostrando una netta superiorità in entrambe le categorie di peso. Straordinaria anche la prova di Stefania Zinnà, che si laurea Campionessa Italiana nei -70 kg e Vice-Campionessa Italiana nella categoria superiore +70 kg, dove ha conquistato un prestigioso secondo posto. In campo maschile ottima prestazione per Vittorio Baldo, che si è laureato Vice-Campione Italiano conquistando il secondo posto nei Senior -75 kg. Tra gli Junior si sono invece fermati prima del podio ma hanno disputato dei match eccellenti sia Louis Caruso nella -75 kg che Domenico D'Angelo nella -60 kg, usciti a testa altissima dopo prestazioni di grande spessore tecnico.

Coppa del Presidente

I ragazzi di Coach Lo Preiato si sono imposti con autorità anche nei tabelloni della Coppa del Presidente, conquistando piazzamenti multipli di grande rilievo per il ranking nazionale. Davide Porco è stato autore di una prova maiuscola nei Senior, dove ha conquistato il primo posto nei -89 kg e un prezioso terzo posto nei -84 kg. Spettacolo anche da parte di Luigi Meddis, che ha fatto suo il primo posto nei Junior -79 kg ed è riuscito a salire sul podio, con un ottimo terzo posto, anche nella difficile categoria superiore dei Senior -84 kg. L'ultimo oro della spedizione porta la firma di Giuseppe Camillò, capace di imporsi nei Junior -69 kg agguantando un meritato primo posto, mentre nella stessa categoria ha brillato anche Vincenzo Marchese, autore di un bellissimo match in cui ha dato del filo da torcere ai propri avversari.

La soddisfazione di Lo Preiato

A coronare lo straordinario weekend è arrivato il commento colmo d'orgoglio di Coach Paolo Lo Preiato: «Torniamo da Jesolo con una soddisfazione immensa, ma soprattutto con la consapevolezza che il lavoro duro ripaga sempre. Vedere Domenico Romano conquistare il titolo assoluto è un orgoglio grande, il coronamento di un percorso di sacrifici pazzesco. Ma la vera vittoria di questo weekend è la squadra: i titoli italiani di Roberta e Stefania, i podi di Simone, Vittorio, Davide, Luigi e Giuseppe dimostrano che la Fenix è una realtà solida in ogni categoria. Anche chi non è salito sul podio, come Louis, Domenico e Vincenzo, ha combattuto da leone disputando match di altissimo livello tecnico che mi fanno guardare al futuro con un entusiasmo pazzesco. Non ci fermiamo qui: questo non è il punto d'arrivo, ma la base da cui ripartire per spingere ancora di più in palestra».