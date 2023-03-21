La scuola di danza dei maestri Morena e Francesco Fortuna assieme alla Palestra Mangone continua a regalarsi vittorie e belle emozioni, fra esibizioni da applausi e coreografie mozzafiato

di R. S.



Ci risiamo. Non è una novità e non finisce certo qua. Ormai nell’ambito della danza c’è una gran bella realtà che risponde al nome della Dance Academy F&M di Pizzo Calabro, con sede anche nella palestra Mangone di Mileto. In occasione del campionato regionale Csen di danza, svoltosi a Cosenza, al solito ricco e numeroso è stato l’elenco di medaglie conquistate dal gruppo diretto dai maestri Morena e Francesco Fortuna. Una esibizione corale puntualmente entusiasmante, emozionante, accattivante, dietro la quale ci sono allenamenti continui, sacrifici e passione, insegnamenti scrupolosi. Nulla viene lasciato al caso. Ogni singolo movimento viene eseguito e ripetuto più volte, per raggiungere quella perfezione che fa la differenza agli occhi di coloro che poi devono giudicare. [Continua in basso]

Discipline e categoria

Gli allievi della Dance Academy e della Palestra Mangone hanno presentato diverse discipline: Syncro latin, Syncro freestyle, Coreografico latin, Coreografico freestyle, Show latin, Show freestyle. Di tutto e di più, insomma, per una serie di categorie che va dagli Under 5 agli Over 16, passando per Under 9, Under 11 e Under 13. Un lavoro al solito frutto di competenza, impegno e partecipazione, ben eseguito dalle giovani e giovanissime allieve, in grado di riscuotere consensi e applausi convinti. Danza e divertimento, al solito, leggiadria e coordinazione.

Il podio per tutti

Ogni categoria ha ottenuto un piazzamento sul podio. La Dance Academy F&M e Palestra Mangone ha conseguito 10 medaglie d’oro, 2 d’argento e 4 di bronzo. «Orgogliosi di tutti i nostri allievi dal più piccolo al più grande – così Morena e Francesco Fortuna – ci avete regalato grandi emozioni. Doverosi i ringraziamenti verso tutti i genitori per la fiducia che puntualmente hanno nei nostro confronti». Nel percorso quotidiano è essenziale anche il contributo della maestra Melissa Belsito «alla quale va un grazie speciale in quanto parte integrante della scuola che ha seguito con cura e dedizione tutti gli allievi, assieme a Martina Rondinelli». Nei ringraziamenti rientrano anche «la signora Mimma Callà e Antonio Mangone proprietari della palestra Sport Center Club Mileto, ormai in collaborazione da 16 anni, e alla nostra splendida mamma Giuseppina De Luca, sempre di fondamentale aiuto». Ed infine: «Un ringraziamento speciale al maestro Giovanni Battista Gangemi Guerrera, a Nicola Riga e a Chiara Cerminara che sono stati al nostro fianco». E allora tutti felici e soddisfatti e già con la mente rivolta ai prossimi impegni. [In basso la fotogallery]