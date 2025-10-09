Se c'è una cosa che è stata costante, in questo primissimo arco di stagione per la Vibonese, sono state le prestazioni avute nelle prime sei giornate del campionato di Serie D (girone I). La formazione rossoblù è reduce dal buon pari esterno in casa della quotata Nissa e sta, lentamente, trovando la giusta quadra tecnico e tattica. In occasione della settima giornata, la compagine allenata da mister Raffaele Esposito torna all'ombra dello stadio Luigi Razza, davanti ai propri tifosi, dal momento che ospiterà il Milazzo.

Castillo, nota lieta

In una squadra cambiata totalmente rispetto allo scorso anno, l'unico superstite è Wilkerg Castillo, ormai vibonese d'adozione e promettente risorsa rossoblù. Il giovane esterno, classe 2005, si sta perfettamente integrando anche negli schemi del nuovo mister e, nell'ultima uscita, ha giocato anche titolare risultando tra i migliori. Insomma, il ventenne cresce a vista d'occhio e proprio lui, in esclusiva ai nostri microfoni, parla di questo inizio di stagione partendo dall'ultimo match in terra siciliana: «Certo, è arrivata la prestazione anche se, per come è nella nostra linfa, andiamo a giocare sempre per vincere. Sicuramente andavamo ad affrontare una delle squadre più quotate del campionato e siamo stati all'altezza della situazione».

Il nuovo ruolo

Sicuramente il classe 2005 è tra le note positive degli schemi rossoblù, con mister Esposito che lo sta adattando in un nuovo ruolo per lui ovvero quello di terzino, e domenica è stato anche titolare. A tal proposito, ecco le parole del ventenne sul nuovo ruolo, lui che nasce come esterno offensivo: «Devo dire che mi trovo parecchio bene per come ci fa giocare il mister in questa nuova posizione. Ovviamente devo ancora lavorare tanto ma so che posso fare questo ruolo al meglio, anche perché già lo scorso anno sono stato impiegato in qualche occasione da terzino. Ovviamente se il mister mi ha messo lì vuol dire che vede potenzialità che io ancora non vedo».

Capitolo campionato: «Domenica arriverà il Milazzo e noi dobbiamo cercare di confermaci e cercare il risultato pieno, perché dobbiamo risalire la classica e inoltre siamo consapevoli dei nostri mezzi».