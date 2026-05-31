A Pizzo la stagione rossonera si chiude con un bilancio a due facce: da un lato la crescita del Milan Club Pizzo "Paolo Maldini", ormai vicino ai 90 tesserati; dall’altro la delusione per un’annata calcistica giudicata lontana dalla storia del Milan e dalle aspettative della tifoseria.

Nel comunicato diffuso dal direttivo, il club sottolinea il percorso compiuto nel primo anno di attività: «Un anno di club ci ha visto rafforzare sempre di più il nostro attaccamento alla maglia rossonera, nonostante una stagione che non rispecchia affatto la storia e l’ambizione che, per decenni, hanno portato il Milan sul tetto del mondo».

La crescita del club e il richiamo ai valori popolari del calcio

Il sodalizio pizzitano rivendica una presenza che non si limita al tifo, ma punta anche a una dimensione sociale e comunitaria. «Siamo nati con la volontà di essere attivi anche nel sociale, richiamando valori sani e autentici, lontani da un calcio che troppo spesso, tra milioni e apparenze, dimentica la propria essenza: essere condivisione popolare e passione collettiva, non semplice esibizione di lusso e sfarzo».

Il club chiude quindi la stagione 2025/26 con un segnale di crescita interna: «Con quasi 90 tesserati, il Milan Club Pizzo "Paolo Maldini" chiude la stagione 2025/26 con un forte senso di appartenenza, responsabilità e amore per questi colori. Il club è in attivo e continua a crescere grazie alla passione dei suoi soci».

La critica alla stagione del Milan

La consegna di una targa alle figlie di Giuseppe Ingenuo tifoso storico napitino

Accanto al bilancio associativo, il direttivo affida alla nota una presa di posizione severa sulla gestione sportiva del Milan. «Proprio per questo, con spirito critico ma costruttivo, non possiamo non esprimere profonda delusione per la gestione di un’annata calcistica fallimentare».

Il giudizio si allarga al rapporto tra società e tifoseria, con un richiamo alla responsabilità di chi guida il club: «Oggi manca una visione, manca il senso di responsabilità e, soprattutto, manca il rispetto verso una tifoseria che da generazioni sostiene il Milan con passione, sacrifici e amore incondizionato. Una fede che negli ultimi anni viene troppo spesso messa alla prova».

Per il Milan Club Pizzo, la distanza più avvertita è quella tra l’attuale impostazione societaria e il legame affettivo tramandato da generazioni di tifosi: «La politica aziendale attuale sembra andare contro quel calcio romantico che ha portato i nostri padri a educarci ai colori rossoneri».

«I tifosi hanno il diritto di essere ascoltati»

Nella nota il direttivo insiste sul ruolo della tifoseria e sulla necessità di un confronto più rispettoso con chi continua a seguire la squadra. «I tifosi hanno il diritto di pretendere una società all’altezza della storia del club. Hanno il diritto di vedere dirigenti, allenatori e giocatori assumersi le proprie responsabilità quando i risultati non arrivano. Hanno il diritto di essere ascoltati e rispettati».

Il richiamo finale è alla continuità di una passione che, nelle parole del club, resta oltre i risultati e oltre le singole stagioni: «La storia dà ragione ai tifosi rossoneri. Lo dimostra un patrimonio costruito da generazioni di campioni e sostenitori che hanno reso questi colori conosciuti e rispettati in tutto il mondo».

E ancora: «Noi saremo sempre presenti, perché presidenti, allenatori e calciatori passano, ma i nostri colori restano: un marchio indelebile nel cuore di ogni milanista».

Dal primo giugno la nuova campagna tesseramento

La nota si chiude con l’avvio della nuova fase associativa. Dal 1° giugno parte infatti la campagna tesseramento del Milan Club Pizzo "Paolo Maldini", con l’invito rivolto ai tifosi rossoneri del territorio: «Unisciti a noi per sostenere, con orgoglio e passione, il nostro Milan. Sempre Forza Milan».